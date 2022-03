Parmigiana di patate in padella, semplice e gustosa per un pranzo veloce

La Parmigiana di patate in padella è una ricetta da sperimentare e che si farà subito amare e apprezzare da tutti.

Ideale sia in estate che in inverno, possiamo prepararla molto spesso.

Una ricetta che si può alternare utilizzando delle melanzane oppure delle zucchine. La parmigiana di patate e in padella è piuttosto semplice e veloce da preparare. Occorrono solo pochi minuti e alla fine potrete portare in tavola un piatto da leccarsi i baffi!

500 grammi di patate

500 ml ml di passata di pomodoro

150 grammi di scamorza

100 grammi di Parmigiano grattugiato

2 cucchiai di olio extravergine di oliva

sale quanto basta

pepe quanto basta

Iniziamo la preparazione della nostra parmigiana di patate in padella occupandoci come prima cosa di lavate bene le patate. Quindi una volta sbucciate vanno tagliate a fette spesse circa mezzo centimetro.

Proseguite facendole cuocere in una pentola con dell’acqua. Alla fine dovranno diventare morbide, per farlo occorreranno circa 5 minuti. Una volta che bolle l’acqua di cottura salate quanto basta.

Volendo si possono cuocere le patate a vapore.

Per preparare il sugo della parmigiana, iniziamo mettendo nella

passata di pomodoro, olio e sale ed un pizzico di pepe. Proseguiamo tagliando il formaggio a pezzettini, quando le patate saranno cotte, possiamo scolarle e iniziare e comporre la parmigiana di patate. prendendo una padella profonda e dal fondo largo.

Iniziamo a comporre la parmigiana mettendo un poco di passata di pomodoro, creando un primo strato di patate, cui aggiungeremo un po’ di Parmigiano grattugiato la scamorza a pezzettini, poi coprite con un po’ di passata.

Proseguite in questo modo fino che non saranno terminati tutti gli ingredienti. L’ultimo stato della parmigiana di patate e dovrà essere eseguito con delle patate, ricoperte da uno strato di passata, poi scamorza e Parmigiano grattugiato.

Infine si mette sulla padella un coperchio e si lascia cuocere la parmigiana di patate in padella per 10 minuti. Passato il tempo necessario ad amalgamare il tutto e far sciogliere il formaggio, e la parmigiana di patate in padella è pronta. Non resta che servire in tavola accanto ad una bella fetta di pane casareccio.

La parmigiana di patate è un piatto unico, gustoso nella preparazione è simile alla parmigiana. Ma sempre invitante e negli strati di patate possiamo decidere di inserire anche del prosciutto cotto.

Un piatto di semplice realizzazione, può risultare la soluzione perfetta per un pranzo all’ultimo minuto della domenica, se il tempo vostro tempo scarseggia.