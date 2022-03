Le parole di Tina Cipollari colpiscono ancora nello studio di Uomini e Donne, Gemma Galgani stupisco tutti i presenti, compreso Gianni Sperti. Ecco cosa è successo realmente.

Non è di certo la prima che assistiamo a degli episodi del genere nello studio del programma condotto dalla famigerata Maria De filippi, ovvero Uomini e Donne. Con l’ingresso della dama infatti i dissapori con l’opinionista non sono mai mancati. Tutti siamo a conoscenza dell’inspiegata antipatia che quest’ultima prova nei confronti della dama, la quale prova in qualche modo a controbattere ma si ritrova sempre con le spalle al muro.

Sono numerose le scene in cui lei è la protagonista indiscussa e questo non viene affatto apprezzato da Tina Cipollari, per questo motivo infatti spesso decide di rovinare quei pochi momenti di felicità della donna. Ormai entrambe sono dei volti fissi nel dating show, la dama infatti intraprese questo percorso nel programma diversi anni fa e da allora non si è mai allontanata.

Con la speranza continua di trovare finalmente l’amore della propria vita sono varie le delusioni amorose a cui è andata in contro. Nonostante questo però e soprattutto nonostante l’età, la donna non ha mai smesso di fantasticare una vita con la sua anima gemella.

Gemma Galgani gela lo studio dopo le parole di Tina Cipollari, l’opinionista Gianni Sperti completamente sconvolto

Dal momento che la donna ama presentarsi in ordine e minuziosamente perfetta cura molto la sua immagine. Così da apparire perfino agli occhi degli uomini che iniziano un percorso nel parterre e tutti coloro che la seguono da casa. Questo suo pensiero infastidisce particolarmente l’opinionista. Secondo quest’ultima infatti la donna non dovrebbe comportarsi così poiché essendo avanti con l’età dovrebbe pensare a ben altro anziché adottare atteggiamenti completamente infantili.

Nelle ultime ore, nello studio del programma, abbaio assistito all’ennesima scenata. La dama si è presentata con dei capelli corti ed ondulati e si sarebbe aspettata almeno un complimento da parte di tutti coloro che lavorano dietro le quinte. Ad intervenire invece ovviamente è stata proprio Tina. La quale si è beffa di lei dicendole che ormai non ha più l’età per poter fare determinate cose. Inoltre, a suo dire, i capelli ondulati invecchiano incredibilmente.

“Che capelli ti sei fatta oggi scusami, ma tu pensi che con questa pettinatura puoi sembrare più giovane ancora? Lo sai che i capelli lisci ringiovaniscono? Quindi tu stai facendo cose peggiori sulla tua persona, io quando li facevo avevo 20 anni tesoro, tu ne hai 74.”

Queste sono le parole dell’opinionista Cipollari, alle quali la dama ha tentato di controbattere dicendole: “Ma veramente li hai fatti fino all’anno scorso, adesso 80 ne ho.”. Queste sue parole hanno lasciato molti dubbi nei telespettatori, in realtà la donna ha 71 anni ed era semplicemente ironica.