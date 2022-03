Ilary Blasi, “Ha rinunciato all’ultimo minuto”: ora sono guai per l’Isola dei Famosi

Guai in vista per la conduttrice del programma L’Isola Dei Famosi, Ilary Blasi, la quale si ritrova a corto di concorrenti per via di una rinuncia fatta proprio all’ultimo minuto.

Come ben saprete nei prossimi giorni terminerà il Grande Fratello Vip, programma condotto dal famoso Alfonso Signorini, incredibilmente amato e seguito dai vari telespettatori. Dopo la finale tanto attesa del reality però dovrebbe subentrare prontamente un altro amato programma di cui sono protagonisti proprio i naufraghi. Nonostante le minuziose attenzioni prestate però pare che vi siano ancora innumerevoli problemi in corso, i quali andrebbero risolti il prima possibile.

La data prefissata per l’inizio del reality è ormai alle porte ma sembra che la situazione creatasi in questi ultimi giorni potrebbe completamente ribaltare le cose. L’inizio potrebbe perfino essere posticipato o letteralmente annullato. La famigerata presentatrice non si sarebbe mai aspettata di ritrovarsi in delle situazioni contrastanti.

Vi ricordiamo inoltre che inizialmente l’organizzazione del programma stesso ha subito vari cambiamenti per via di numerose lacune. Insomma, la situazione non appare affatto rosea e si presume che presto potrebbe aggravarsi nuovamente. Vediamo quindi nel dettaglio tutto ciò che potrebbe impedire una mandato in onda del reality show.

Ilary Blasi in confusione, L’Isola De Famosi a rischio: proprio lui abbandona all’ultimo minuto

In questi ultimi giorni è trapelata una notizia che ha allarmato tutti i fan del programma e non solo, perfino i concorrenti stessi si sono decisamente preoccupati per la propria salute. Silvano, un membro dei Cugini di Campagna, purtroppo ha riscontrato la positività al Covid-19. Fortunatamente però, sospettando il tutto, non si è affatto presentato agli incontri con il restante dei partecipanti. A dare la notizia è stata proprio Deianira Marzano, la quale spesso viene informata da fonti sicure su ciò che avviene all’interno dei vari programmi televisivi.

A dare nuovamente brutte notizie ai fan che bramano la mandata in onda del reality è proprio lei, secondo la quale infatti lo show è davvero a rischio chiusura. Tutti infatti si sarebbero aspettati la presenza del cantante in Honduras dopo la guarigione della malattia, a quanto pare però non sarà affatto così.

Secondo quanto riferito infatti Silvano, nelle ultime ore, ha improvvisamente deciso di non partecipare più rinunciando definitivamente al suo posto nel cast. Questo potrebbe causare innumerevoli problemi poiché il programma dovrebbe iniziare solo fra qualche giorno. La conduttrice riuscirà quindi a risolvere la situazione creatasi? Non ci resta che attendere per scoprire le sue ultime mosse.