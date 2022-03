“È tutta nuova” Gemma demolita tra le risate e poi l’affondo del cavaliere: “A me piacciono naturali”

La dama gemma Galgani viene umiliata pubblicamente davanti alle telecamere per via dei suoi ritocchi, la risposta del cavaliere aggrava terribilmente la situazione.

Sono innumerevoli le volte in cui la dama viene attaccata incredibilmente senza un apparente motivazione valida, purtroppo. Lei si trova all’interno del programma ormai da svariati anni e nonostante questo non si è ancora completamente ambientata. I dissapori con l’opinionista Tina Cipollari infatti sono ormai all’ordine del giorno e fra le due non vi è mai una tregua. Non vi sono dei reali motivi per cui l’opinionista coltivi una così profonda antipatia nei suoi confronti. In molti hanno tentato di trarre le dovute supposizioni, si presuppone infatti che ci sia un fondo di invidia.

Ovviamente però queste voci non sono mai state confermate dalla donna ed anzi, quest’ultima ha sempre affermato di provare questo sentimento negativo nei suoi confronti poiché non la reputa all’altezza del nome che lei stessa si è creata con il tempo. Oltretutto, considera i suoi comportamenti completamente fuori luogo ed incredibilmente infantili.

Tina inoltre critica la donna perfino per via dei ritocchi a cui si è sottoposta in questi ultimi anni. Nonostante le ingiurie rivolte nei suoi confronti però la dama non ha mai pensato di interrompere il suo percorso all’interno del programma condotto dalla famigerata Maria De Filippi.

Gemma Galgani profondamente umiliata davanti a tutta Italia, l’affondo del cavaliere è davvero di cattivo gusto

Nelle ultime ore gli autori del programma hanno mandato in onda alcune riprese avvenute nello studio del dating show. I protagonisti indiscussi della giornata sono proprio i cavalieri e le dame, ovvero tutti coloro che hanno deciso di partecipare al trono over.

Come si sospettava, abbiamo assistito al ritorno del professore Franco. Durante l’intervallo quest’ultimo e la dama hanno deciso di ballare insieme. Vedendo il tutto Tina non ha potuto fare a meno di intervenire, chiedendo così a Franco se le piacesse.

Davanti alla sua risposta negativa ha tentato di convincerlo dicendo: “È tutta nuova eh”, riferendosi chiaramente ai ritocchi fatti dalla dama. Al che il cavaliere non ha perso tempo ed ha prontamente risposto all’opinionista – “A me piacciono al naturale”.

Anche se inizialmente la dama non aveva affatto compreso il loro discorso, successivamente collegando il tutto è rimasta completamente di stucco. Nonostante la delusione per l’affondo di Franco e le parole sempre taglienti dell’opinionista, ha deciso di non dare troppo peso alla situazione ed ha continuato come suo solito fare.