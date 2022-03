Alex Belli una furia, brutta lite con il nuovo ‘spasimante’ di Delia | FOTO

Furiosa lite fuori dallo studio del Grande Fratello Vip, Alex Belli si scaglia letteralmente contro lo spasimante di Delia Duran. Tutti i dettagli su quanto accaduto nelle ultime ore.

In questi ultimi giorni i dissapori all’interno della casa sono incredibilmente aumentati, la tensione per la finale inizia a farsi sentire dal momento che mancano solo pochi giorni al termine definitivo del programma condotto dal famigerato presentatore Alfonso Signorini. Sono numerosi infatti gli scontri a cui assistiamo quotidianamente e molto probabilmente sono innumerevoli le strategie messe in atto dagli stessi concorrenti per aggiudicarsi il primo posto nella sfida finale proprio grazie all’aiuto del pubblico da casa.

Come da programma l’ex vippone continua a seguire incessantemente ciò che accade fra le mura così da poter esser partecipe da gioco, anche se solo virtualmente. Lui ha dovuto abbandonare la casa ormai molti mesi fa ed oggi a contendersi la finale, contro ogni pronostico c’è proprio la moglie.

Nonostante le vari problematiche riscontrate, tra triangoli amorosi ed idee di amore libero, i due continuano serenamente la loro relazione sentimentale. Proprio per questo motivo infatti l’ex concorrente sostiene la moglie da lontano, intervenendo quando possibile.

Alex Belli si scaglia contro lo “spasimante” di Delia Duran al GF Vip: cosa è successo fra i due

Come vi abbiamo già anticipato, ognuno segue la propria strategia all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Il presunto “spasimante” della donna pare che sia proprio il vippone Barù, il quale segue come tutti un suo piano strategico, ovvero divulgare le strategie dei vari concorrenti in gara mettendoli così in cattiva luce.

In queste ultime ore vi sono state delle discussioni abbastanza accesi fra Delia e Barù, poiché quest’ultimo ha confessato di essere completamente stufo del vergognoso teatrino inventato dai dalla coppia di marito e moglie solo per racimolare degli ascolti. Parole incredibilmente dure le sue, le quali però ottengono prontamente una risposta.

“Caro il mio BARÙ, capisco il tuo umorismo Tagliente! Ma non condivido la tua cattiveria Gratuita…Io parlo di Amore libero, tu di Rutto libero, ma BARÙ dov’è? Dov’è la tua eleganza di nobiltà e la tua lealtà??”

Questa è la tagliente risposta dell’ormai ex vippone, al quale non sono affatto piaciuti gli interventi fatti dal concorrente Barù. Quest’ultimo infatti viene considerato privo di eleganza e sensibilità da Alex.

Caro il mio BARÙ, capisco il tuo umorismo Tagliente! Ma non condivido la tua cattiveria Gratuita…Io parlo di Amore libero, tu di Rutto libero, ma BARÙ dov’è? Dov’è la tua eleganza di nobiltà e la tua lealtà??#gvip #alexbelli VS #Baru — ALEX BELLI (@AXBproduction) March 9, 2022

D’altro canto, a Barù poco importa della sua opinione, da sempre infatti lo abbiamo visto andare oltre il pensiero di tutti coloro che hanno varcato la soglia della porta rossa. Attualmente il concorrente non è al corrente di questa risposta contro di lui, potrebbe però essere trattata direttamente nella prossima puntata.