UeD, la terribile battaglia “Il tumore non è stato visto in tempo”: lei confessa tutto | Storia da brividi

La straziante storia della battaglia contro il tumore, ex volto di UeD confessa tutto trasmettendo brividi. Di chi stiamo parlando: tutta la storia.

Come ben saprete chi decide di intraprendere un percorso all’interno dello studio del programma televisivo condotto dalla famigerata Maria De Filippi, attira verso di sé l’attenzione di tutto il pubblico. Il quale poi difficilmente distoglie l’attenzione, anche a distanza di anni. Svariate sono le storie toccanti che abbiamo ascoltato negli anni, spesso infatti ci dimentichiamo che dietro allo schermo vi sono in realtà delle persone semplici che vivono la loro vita esattamente come facciamo noi.

Purtroppo però, alcune di queste storie sono completamente strazianti. A raccontare la sua vita questa volta è stata Megghi Galo, la quale ha deciso di aprirsi completamente in una delle giornate interamente dedicate alle donne, ovvero l’8 marzo. Leo è un volto molto noto nel programma condotto da Maria De Filippi, ovvero Uomini e Donne.

Vi partecipò infatti nel 2016, anche se le cose non andarono completamente secondo i piani. Oggi lei è comunque una donna di successo ed ha ottenuto un’incredibile visibilità suo social, per questo motivo infatti ha deciso di condividere la sua storia proprio con questi ultimi.

Megghi Galo, ex volto di UeD, racconta della battaglia contro il tumore: storia straziante

Lei è ormai una donna molto forte pronta ad affrontare ogni battaglia che la vita le pone davanti agli occhi. Vi ricordiamo che, purtroppo, l’abbiamo già vista protagonista di una spiacevole notizia. L’anno scorso infatti, la donna ha dovuto convivere con la perdita del suo promo figlio, il quale purtroppo non ce l’ha fatta. Dopo mesi strazianti ed incredibilmente grigi, immersa fra le sue stesse lacrime, vede finalmente uno spiraglio di luce. Lo scorso settembre infatti scopre di essere nuovamente incinta e prosegue così la gravidanza con un’immensa gioia.

Nonostante questo però la vita ha deciso di metterla davanti ad un’altra dura prova e per questo motivo purtroppo, ha perso anche il suo secondo figlio. Il dolore della notizia appresa è stato troppo forte per poter portare avanti una gravidanza. La sua mamma infatti, dopo varie visite mediche, ha scoperto di aver un tumore. Ovviamente questa notizia l’ha completamente distrutta psicologicamente.

“Mi dice che per un errore medico la sua situazione clinica delicata si era aggravata, c’è un tumore, non era stato visto fin ora e siamo in ritardo. In poche ore perdo il mio secondo angioletto… ma stavolta non ho tempo per piangere , dobbiamo fare in fretta. Ale chiama tutti, smuove tutta Italia, alla fine troviamo un medico qui a Milano che può veramente aiutarci, comincia la battaglia, che so che vinceremo.”

Queste sono le strazianti parole della ragazza, la quale ha perso, purtroppo, il bambino per via del dolore accumulato. Adesso però deve essere forte poiché la sua mamma avrà bisogno di tutte le sue forze per poter vincere questa straziante battaglia.