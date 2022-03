Soleil ‘ricca sfondata’: la cifra della D’Urso per averla nel suo show | Impossibile rifiutare

Anche se è appena uscita dalla casa del Gf Vip ma continueremo a vederla a Mediaset ancora a lungo, con compensi stellari. Vediamo perché.

Alcuni credono che l’uscita di Soleil sia stata programmata per poterle permettere di partecipare allo show della D’Urso che inizierà a breve.

Il percorso di Soleil al Gf Vip

Il pubblico credeva che Soleil sarebbe arrivata in finale al Gf Vip, invece, nella puntata di lunedì sera, è uscita dalla casa a causa dei una eliminazione flash a presa diretta. A batterla Davide con il 58% dei consensi. E’ strano come il suo esercito di fan, ha ipotizzato qualcuno sul web, l’abbia mollata proprio sul finale. Che sia stata tutta una tattica per permetterle di partecipare ad altri programmi?

La presenza di Soleil nella casa del Gf Vip verrà ricordata per il suo temperamento, per il suo non avere peli sulla lingua ma, soprattutto, per la chimica artistica, così amavano chiamarla, con Alex Belli.

Benché all’inizio sia stata complice con l’attore, negli ultimi mesi aveva affermato di avere un grande amore ad attenderla fuori. Eppure, i baci, persino saffici, i massaggi ed i balli sensuali, non sono affatto mancati nella casa di Cinecittà, come pure le provocazioni da parte della bella influencer italo americana. Per chi si sentirà orfano di Soleil non deve temere perché tornerà prestissimo in tv.

Un nuovo ruolo in tv

Barbara D’Urso aveva affermato, nel salotto di Silvia Toffanin che avrebbe tanto voluto Soleil Stasi come opinionista del suo nuovo programma La Pupa e Il secchione. Addirittura, aveva detto che, nel caso fosse uscita prima dal programma, l’avrebbe chiamata alle due di notte pur di farle la nuova proposta lavorativa.

Soleil non ha potuto che accettare anche perché, oltre al generoso compenso ottenuto per sei mesi di permanenza all’interno della casa del Gf Vip, si andrà ad aggiungere il cospicuo compenso per il ruolo di opinionista.

Si tratta di una delle professioni meglio pagate del nuovo millennio. Un opinionista, infatti, può arrivare a guadagnare, per una sola puntata, dai 400 ai 2000 euro a seconda della sua autorevolezza e particolarità.

Si può ipotizzare, dunque, che come opinionista fissa del nuovo programma della D’Urso Soleil potrà arrivare a guadagnare il massimo, dato che l’influencer è, attualmente, sulla cresta dell’onda. Dal 15 marzo, al suo fianco, ci saranno Antonella Elia e Federico Fashion Syle che, probabilmente, non percepiranno lo stesso compenso della Sorge.