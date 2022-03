Infarto del cuore, questo alimento ti riduce il rischio | È anche buono da mangiare

By

Le persone a rischio di infarto del cuore, possono ridurre il loro rischio seguendo una dieta sana che includa ad esempio legumi come fagioli e lenticchie.

Alcuni studi hanno rilevato che il consumo di legumi era associato a un abbassamento della pressione sanguigna e alla riduzione delle malattie cardiovascolari.

Infarto del cuore e alimenti

Ciò che mangiamo influisce sul funzionamento del nostro corpo, compreso il cuore. Cambiare le abitudini alimentari può aiutare a ridurre il rischio di avere un attacco di cuore.

Il pesce ad esempio è uno degli alimenti migliori per il tuo cuore, soprattutto alcuni tipi. Il pesce grasso è considerato il migliore perché è ricco di acidi grassi omega-3 che aiutanoridurre i trigliceridiFonte attendibilee infiammazione e promuovere la salute vascolare.

Come indicazioni dietetiche, viene consigliato di limitare l’eccesso di zucchero, sale e grassi malsani. Un elemento ancora più fondamentale dopo aver subito un infarto.

Legumi fagioli e lenticchie

I legumi, sono un’opzione salutare per ridurre il rischio di infarto e angina pectoris.

Considerare l’aggiunta di fagioli, lenticchie e piselli al proprio pasto riduce il rischio di tutte le forme di malattie cardiovascolari e abbassa la pressione sanguigna.

Alcune ricerche si sono concentrate sul potere di legumi esaminando la relazione tra il consumo di legumi e l’incidenza dei decessi dovuti alle malattie cardiometaboliche, diabete, ipertensione e obesità.

Per farlo i ricercatori hanno diviso i gruppi dei partecipanti allo studio, in base al consumo più alto e più basso dei legumi come fagioli e lenticchie.

L’analisi aggregata ha rivelato che rispetto alle persone che hanno mangiato la minor quantità di legumi, le persone che hanno mangiato più legumi e legumi hanno sperimentato i diversi benefici.

Tra questi la diminuzione delle malattie cardiovascolari e della malattia coronarica, oltre che una diminuzione dell’ipertensione

e dell’obesità, in varie percentuali.

Il motivo per cui i legumi sono così buoni per i nostri cuori è nella loro composizione. Perché una dieta possa definirsi sana, dovrebbe essere ricca di fibre e povera di grassi saturi.

E, appunto, i legumi forniscono un alto contenuto di fibre, sono la principale fonte di proteine ​​vegetali e contengono una bassissima quantità di grassi.

Dunque gli alimenti che fanno bene al cuore sono quelli che non vanno ad appesantire la circolazione. Quindi più ci si affida al mondo degli alimenti vegetali e integrali e più siamo vicini ad un’alimentazione corretta per il nostro cuore.

Un esempio di alimento corretto come un piatto di pasta e fagioli, oppure un piatto di riso e lenticchie, che sono l’ideale per mantenere in buona funzione il cuore.