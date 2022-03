Ilary Blasi, la malattia irrompe: ora l’Isola dei Famosi è a rischio | Si teme il peggio

L’Isola dei Famosi completamente a rischio, irrompe la malattia fra i concorrenti del programma di Ilary Blasi. Tutta la verità e tutti i retroscena a riguardo.

Come ben saprete nei prossimi giorni inizierà il tanto atteso programma televisivo condotto dalla famosa ed altrettanto chiacchierata conduttrice Ilary Blasi. A breve dovremmo assistere all’atterraggio dei naufraghi in Honduras e per questo motivo infatti tutto è stato curato nei minimi dettagli. Ognuno ha il proprio posto da ricoprire e sono stati scelti perfino i due opinionisti che siederanno al fianco della conduttrice, ovviamente mantenendo la dovuta distanza di sicurezza come prevedono le norme anti-contagio.

A quanto pare per. tutti i dettagli e le minuziose attenzioni non sono affatto bastate per preservare ciò che è stato ideato per l’inizio del reality. Pare infatti che la malattia si stia già facendo largo fra i vari concorrenti che a breve avrebbero dovuto iniziare una nuova ed intrigante avventura.

Questo potrebbe significare solo ed esclusivamente una cosa, ovvero la chiusura definitiva del programma tanto atteso da tutti gli italiani. D’altronde non si piò mettere a rischio una persona solo per degli ascolti. Per il momento però il tutto è una semplice voce di corridoio, fa pensare ad una possibile veridicità però proprio chi ha sparso il chiacchiericcio.

Positività fra i naufraghi di L’Isola dei Famosi, a rischio il programma di Ilary Blasi

A divulgare la notizia è proprio Deianira Marzano, la quale solitamente è molto sicura della veridicità delle sue fonti, ed infatti per la maggior parte delle volte possiamo perfino verificare noi stessi. Secondo quanto riferito dalla donna, un naufrago in particolare, ha riscontrato una positività al famoso virus, ovviamente dopo essersi sottoposto al tampone. Stiamo parlando di uno dei Cugini di Campagna, ovvero Silvano Michetti. Il quale ha deciso quindi, doverosamente, di tenersi alla larga dal resto del gruppo così da evitare qualsiasi inconveniente spiacevole.

“Oggi è proprio una giornata di Gossip che riguarda L’Isola dei Famosi. Ci sono stati i servizi fotografici di tutti i concorrenti e Silvano Michetti, uno dei Cugini di Campagna ha il Covid e quindi non ha potuto partecipare.”

Queste sono le parole di Deianira, utilizzate per comunicare la notizia a tutti i suoi followers. A quanto pare quindi nella giornata di ieri tutti i futuri naufraghi si sono presentati nel luogo prestabilito per i servizi fotografici ma Silvano non ha potuto prendervi parte. E se avesse involontariamente contagiato anche tutti gli altri naufraghi? Questo metterebbe a rischio l’intero programma televisivo.