Glicemia alta, incredibile ma vero: bevi quest’acqua per contrastare i valori alti

Per stare bene è fondamentale una corretta idratazione, soprattutto se si soffre di certi disturbi e patologie. In particolare, bisogna bere nel modo giusto in caso di glicemia alta, malattia diffusa e spesso associata al diabete mellito di tipo 2, la forma di diabete più comune tra gli adulti.

Per la glicemia alta, bere acqua nella giusta quantità (e non solo) risulta essere un’abitudine importante, più di quanto si possa credere. Spieghiamoci meglio.

Glicemia alta: cosa avviene nell’organismo

Per glicemia alta s’intende l’incapacità da parte del corpo umano di regolare i livelli di zucchero nel sangue.

Il glucosio è un elemento essenziale per assimilare in modo corretto i nutrienti. E’ anche la principale fonte energetica.

In un organismo sano, i livelli di zucchero nel sangue sono tenuti a bada dall’insulina, mentre chi soffre di glicemia alta deve gestire costantemente e con molta attenzione la dieta e lo stile di vita per evitare il rischio di picchi glicemici.

Di regola, i livelli normali di glicemia sono compresi tra i 65 ed i 110 mg/dl, mentre i livelli tra i 110 ed i 125mg indicano glicemia alta. Quest’ultima può essere causata da vari fattori: genetici, determinati farmaci assunti o stile di vita errato.

Come bere l’acqua per contrastare la glicemia alta

Il nostro organismo è composto, per oltre la metà, di acqua. E’ un elemento essenziale per qualsiasi tipo di funzione del corpo e lo è ancora di più quando si soffre di glicemia alta perché, tra i vari sintomi della patologia, c’è una costante disidratazione e, di conseguenza, l’istinto di bere continuamente.

Il consiglio degli esperti è consumare almeno metà della quantità di acqua durante i pasti fin dal mattino, appena svegli. In questo modo, s’introdurrà subito un ricambio d’acqua per il metabolismo e si potrà controllare efficacemente il metabolismo.

Per contrastare il livello di zuccheri nel sangue, l’acqua ideale è quella magnesiaca. Si riconosce dai valori di magnesio superiori ai 50 mg per litro. Il magnesio è presente soprattutto in alimenti come frutta secca e cereali.

Recenti studi dimostrano che il magnesio è particolarmente indicato per contrastare e limitare i valori e gli effetti negativi della glicemia alta.