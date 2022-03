Girelle all’arancia di Benedetta Rossi: un profumo paradisiaco | Chiederanno tutti il bis

Le Girelle all’arancia di Benedetta sono dei dolci che nella fase della preparazione diffonderanno in casa un profumo unico.

Molto semplici da fare, le girelle saranno perfette per la colazione ola merenda.

Girelle all’arancia di Benedetta

Le girelle all’arancia sono una preparazione semplice da fare, ma che alla fine regalano dei dolci molto graditi da grandi e piccini. Tutto ingredienti salutari per una merenda sfiziosa. Di seguito le indicazioni della food blogger più amata in tv, Benedetta Rossi.

Ingredienti per l’impasto per 16 girelle

50 grammi di zucchero semolato,

due arance buccia grattugiata e succo (200ml di succo di arancia)

1 fialetta aroma arancia Paneangeli,

110 grammi burro,

500g di farina (meglio metà 00 e metà manitoba),

Lievito di Birra con Pasta Madre Disidratati Dolci Lievitati Paneangeli (21 grammi )

1 uovo.

Ingredienti per il ripieno

100g di zucchero,

buccia grattugiata di 2 arance

Preparazione

Iniziamo la preparazione delle Girelle all’arancia di Benedetta con la preparazione del ripieno, per il quale prenderemo una capiente terrina in cui verseremo sia lo zucchero che la buccia grattugiata delle arance e mescoliamo insieme i due ingredienti.

Successivamente si devono spremere le due arance per ricavarne il succo, questo ci occorrerà in seguito, e dovremo averne ricavato 200 ml.

Mettiamo da parte e iniziamo l’impasto versando in una ciotola la farina alla quale uniremo il Lievito di Birra con Pasta Madre Disidratati per Dolci Lievitati PANEANGELI. Quindi iniziamo a mescolare bene usando come strumenti le nostre mani.

Prendiamo una seconda ciotola e al suo interno rompiamo l’uovo, e versiamo il succo d’arancia, la fialetta di Aroma Arancia PANENAGELI, lo zucchero e il burro fuso. Quindi iniziamo a sbattere vigorosamente con una forchetta.

Ora mettiamo le due ciotola vicine, una contenente la farina e la incominciamo a incorporare piano piano sempre mescolando. Prima useremo una forchetta poi proseguendo con le mani. Infine trasferiamo il composto appena ottenuto su di un piano di lavoro leggermente infarinato.

Lavoriamo in maniera energica, dovremo farne un panetto la cui consistenza deve essere alla fine elastica ed omogenea.

Dopo aver messo l’impasto in una ciotola, sul panetto facciamo un taglio a croce, e infime mettiamo una pellicola trasparente a copertura della ciotola.

Mettiamo a lievitare fino a quando non vedremo che il raddoppiare il suo volume. Perché questo accada occorrono circa due ore.