Bolletta del gas, questo metodo della notte fa risparmiare tantissimi soldi a fine mese

La voce bolletta del gas incide non poco sulle spese delle famiglia italiane, motivo per il quale sono previsti gli aiuti del governo sia per famiglie che per le imprese che ne hanno diritto.

In quest’anno così come quelli a venire, sarà necessario dopo i recenti accadimenti in Ucraina, operare un risparmio sulla bolletta del gas.

Bolletta del gas cosa fare per pagare di meno

Una delle principali azioni che possiamo compiere nel tentativo di risparmiare sulla bolletta del gas è la dispersione del calore della nostra casa. A volte per farlo può bastare un para-spiffero a porte e finestre può aiutare.

In inverno, quando il riscaldamento aumenta il consumo del gas, per chi ha questo tipo di fonte energetica, aumentano i costi. Infatti basta un grado in meno per far scendere del 6% i consumi di gas in bolletta.

Per evitare dei costosi sprechi di gas può contribuire avere ogni giorno piccoli accorgimenti.

Trucchi per risparmiare sulla bolletta del gas

Se la voce riscaldamento fa da padrone sulla bolletta un aspetto tecnico da non sottovalutare, oltre alla scelta della caldaia sono l’impiego di valvole termostatiche.

Certo avere degli infissi che non disperdono il calore sarebbe perfetto, ma non sempre possiamo intervenire in tal senso.