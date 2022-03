Benedetta Rossi, sapete perché non ha figli? Il triste retroscena che spezza il cuore

Diventata famosa grazie alle sue video ricette su Youtube, Benedetta Rossi non ha avuto figli. Vediamo se è stata una scelta oppure no.

Sposata da sempre con Marco Gentili, Benedetta Rossi ha conquistato anche la televisione.

La carriera di Benedetta Rossi

Prima di sfondare il web con le sue ricette ed il suo blog Fatto in casa da Benedetta, la sua autrice, Benedetta Rossi, non ha sempre fatto la food blogger per vivere. Prima di diventare famosa, infatti, insieme con il marito produceva saponi fatti in casa, che vendeva su internet.

Nel frattempo, nel tempo libero, pubblicava qualche ricetta, fino a quando, il ragazzo che le curava il sito, notò un aumento di traffico e di pubblico sempre più interessato alle sue ricette. Così, le suggerì di registrare il dominio. Proprio a lui, Benedetta Rossi, ha raccontato di dover dire continuamente grazie per la sua intuizione.

Spesso, la Rossi è stata criticata per essere troppo ruspante. Un aggettivo che le fu donato su Instagram da alcuni fan di un’altra grande nel settore food: Benedetta Parodi. Ma la Rossi non ha mai perso la sua verve ed il suo smalto.

Insieme al marito, Marco Gentili, Benedetta Rossi gestiva anche un piccolo agriturismo nelle Marche. L’attività però, è stata chiusa nel 2020 perché non riuscivano più a controllare prenotazioni e quant’altro. Proprio in quell’anno, decise di prendersi una pausa dal lavoro.

Perché non ha avuto figli

Come coppia, Benedetta Rossi e Marco Gentili sono molto affiatati. Nata nel 1972 a Porto San Giorgio, la Rossi ha sposato suo marito oltre dieci anni fa durante una cerimonia non convenzionale. I due, infatti, convolarono a nozze alle Hawaii.

La coppia non ha avuto figli ma ha avuto un cane Nuvola, che è stato per loro come se fosse stato un figlio vero e proprio. L’adorabile cagnone che appariva spesso nei loro video e su Instagram (dove ha raggiunto i 3 milioni di seguaci) è volato sul ponte arcobaleno nell’agosto del 2020. Un lutto duro da superare per entrambi. A sostituire Nuvola è arrivato nello stesso anno Cloud.

La coppia è legata in tutto, anche nel lavoro. Conosciutisi in un maneggio, hanno dovuto affrontare un altro periodo brutto della loro vita a causa della morte del padre di Marco, Lanfranco. A gennaio 2022, inoltre, Benedetta Rossi si è dovuta sottoporre ad un intervento, andato benissimo, ma che ha tenuto i suoi fan con il fiato sospeso.