UeD, Ida torna a parlare di lui: “Ci sono andata a letto” | Maria non ci vuole credere

La famosissima dama del programma UeD, Ida Platano, confessa davanti a tutti ciò che è accaduto lontano dalle telecamere. La conduttrice Maria De Filippi non ci vorrebbe credere.

Lei ad oggi è un dei volti più importanti presenti all’interno del programma, continua la sua ricerca dell’amore ormai da molto tempo e ad oggi sono numerose le delusioni amorose collezionate. In questi ultimi giorni però pare che il suo percorso stia prendendo una piega diversa proprio per via di un cavaliere che tanto la desidera.

I due hanno deciso di proseguire questa conoscenza anche al di fuori dello studio del programma così da potersi conoscere meglio senza doversi preoccupare delle telecamere attente. In molti nell’ultimo periodo hanno pensato che in realtà la donna non era per niente interessata ai vari cavalieri che bramavano un’uscita con lei, poiché nella sua testa regnava il nome del suo ex storico.

La conoscenza con il cavaliere però ha fatto ricredere molti poiché entrambi sembrano molto presi dai sentimenti che entrambi provano l’un l’altra. Per questo motivo infatti hanno deciso di trascorrere una notte intera insieme, anche per capire cosa effettivamente sarebbe potuto accadere lontani dalle telecamere.

Ida Platano di UeD a letto con lui, Maria De Filippi sconvolta

Ovviamente il diretto interessato è proprio il cavaliere Alessandro, il quale ha confessato più volte di aver provato delle forti sensazioni e di essere particolarmente attratto dalla donna. Il giorno prima che la puntata venisse mandata in onda, i due quindi si sono visti ed hanno trascorso una splendida serata insieme. Cenetta romantica e poi camera da letto condivisa in un bellissimo Hotel.

Insomma, sembra quasi l’inizio di una serata completamente perfetta, se non fosse per un piccolo dettaglio. Finita la cena i due si sono diretti nella camera da letto per poter finalmente riposare, essendo attratti l’uno dall’altra però entrambi si sarebbero aspettatati di tutto. La situazione però prende una piega diversa ed i due decidono semplicemente di appisolarsi.

“Dopo la cena ieri, Alessandro si è fermato a dormire in albergo. Non è successo nulla, ma c’erano tutti i presupposti. Il desiderio c’era anche da parte mia, ma non quell’emozione che ti fa andare oltre. Non sono andata oltre per paura, non c’era quel trasporto.”

Queste sono le parole della donna, la quale non si sarebbe mai aspettata che, vivendo la relazione fuori dalle telecamere, la situazione cambiasse così radicalmente. Non che si aspettasse grandi gesta, ma anche solo una carezza avrebbe completamente capovolto il loro rapporto.