“Sono io l’amante di Alex Belli”, un fulmine al ciel sereno | Lei ha mollato tutto

Spunta finalmente tutta la verità sull’ex vippone Alex Belli, a parlare è proprio la sua amante. Le sue parole capovolgono completamente la situazione: tutti i dettagli.

L’ex vippone come ben saprete in questi ultimi mesi ha innalzato un polverone inimmaginabile sulla sua immagina ed in particolar modo sulla sua vita privata. Ormai tutti siamo a conoscenza delle dinamiche che lo legano alla moglie Delia Duran, conosciamo perfino i motivi che da lei lo separano. In queste ultime settimane però la situazione fra i due appariva finalmente equilibrata, evidentemente in molti non hanno notato alcuni dettagli.

La loro travagliata storia d’amore ha attirato l’interesse mediatico fin dal primo avvicinamento all’attuale vippona Soleil Sorge, successivamente però la situazione si è incredibilmente complicata non solo per il triangolo amoroso da lui stesso creato. Esponendosi tranquillamente sotto gli occhi di tutti infatti sono trapelate innumerevoli notizie che potrebbero completamente stravolgere la situazione.

A quanto pare infatti alcuni chiacchiericci che lo vedevano come protagonista non sono solo delle semplici voci di corridoio, hanno infatti un fondo di verità. A darne conferma sarebbe proprio la diretta interessa, ovvero l’amante dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip. Stiamo parlando proprio di Hellen Scopel, la quale è in realtà una ex storica dell’ex concorrente.

Parla l’amante di Alex Belli, Hellen Scopel racconta tutta la verità su di lui

A quanto pare i due si sono conosciuti molti anni fa, ancora prima che l’attore conquistasse il palcoscenico italiano. Secondo quanto riportato dalla donna infatti è stata lei stessa ad aiutarlo nel realizzarsi una carriera e non solo. Il loro legame è andato molto oltre alla semplice amicizia perfino quando lui si “allontanò” da lei buttandosi fra le braccia di un’altra donna.

Hellen ha infatti ammesso di averlo aiutato perfino a scegliere il nome, poiché in realtà lui si chiama Alessandro Gabelli, nome fin troppo lungo per un volto che aspira a raggiungere le vette nel mondo dello spettacolo. Tutte queste dichiarazioni sono state rilasciate direttamente ad una delle riviste più rinomate ed esclusive di tutta l’Italia, ovvero a Nuovo Tv.

Tra queste sconvolgenti dichiarazioni vi è perfino la notizia di un presunto tradimento di lui. A quanto pare la donna ha interpretato il ruolo dell’amante proprio quando lui era sentimentalmente impegnato con la sua storica ex Katarina. Ha inoltre affermato che successivamente i due si sono persi definitivamente per via del comportamento aggressivo dell’ex gieffino nei suoi confronti e per via dei suoi innumerevoli tradimenti.