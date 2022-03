LDA, sapete che lavoro fa mamma Carmela ex di Gigi? È una donna da ammirare

By

LDA continua la sua ascesa nella scuola di Amici ma sapete chi è sua mamma Carmela Barbato e cosa fa nella vita? Scopritelo.

Nell’ultima puntata di Amici, c’è stata una standing ovation per LDA e alcuni hanno osato paragonarlo a Justin Bieber.

Il successo di LDA

LDA sta spopolando ad Amici. La sua canzone, Quello che fa male è entrata direttamente nelle hit. Nell’ultima puntata andata in onda, il ragazzo napoletano ha sorpreso tutti facendo un mashup tra il suo pezzo e quello di Massimo Ranieri. Il pubblico e i giudici sono andati in visibilio. Il risultato è che LDA si è aggiudicato la maglia dorata.

Oltre ai fan del cantante napoletano, alcuni critici hanno osato paragonarlo ad un cantante ben più famoso: Justin Bieber, naturalmente in versione italiana.

Il risultato portato a casa da LDA è che si trova al primo posto in classifica generale ed ha raggiunto il primo posto nella categoria canto grazie anche alla classificaredatta da un nome importante della musica: Beppe Vessicchio.

Nel suo discorso di ringraziamento, i pensieri del 18enne sono andati alla famiglia, in primis alla mamma Carmela Barbato, in secundis al papà famoso Gigi D’Alessio, dal quale ha sempre voluto discostarsi.

Mamma Carmela Barbato

La mamma di LDA, Carmela Barbato è stata sotto i riflettori per via della sua storia d’amore con il cantante napoletano Gigi D’Alessio. I due si incontrarono e sposarono da giovanissimi. Lui guardava ai grandi nomi della musica sperando di farne parte; lei lo incoraggiava a non mollare. Era il 1986 e i due erano poco più che ventenni Il resto è storia.

Il matrimonio tra mamma Carmela e papà Gigi durò per 20 anni. La rottura avvenne attorno agli anni 2000 ed ebbe una grande risonanza mediatica. Carmela fu ospite a diverse trasmissioni, mentre lui si rifaceva una vita insieme ad Anna Tatangelo.

Dopo le apparizioni televisive insieme a Gigi D’Alessio e a quelle post rottura, Carmela Barbato ha deciso di rimanere piuttosto nell’ombra, mantenendo la sua privacy. Tra le sue relazioni spiccò quella con un ex tronista di Uomini e Donne, Aimone Angeli, durata molto poco. Al momento non si sa se abbia una relazione sentimentale oppure no.

Del resto, non si sa bene nemmeno che lavoro faccia ma i fan di D’Alessio presumono che percepisca un mantenimento stellare. Insieme ai tre figli vive a Napoli nella villa ottenuta post divorzio.