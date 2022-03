Il terzo round di colloqui sembra aver aperto un piccolo spiraglio di luce nella guerra che sta infiammando l’Europa.

Il presidente dell’Ucraina ha fatto un primo passo, annunciando che un compromesso potrebbe anche essere possibile per quanto riguarda le regioni indipendentiste, ma non si accettano ultimatum da Putin.

Il terzo round dei colloqui di pace tra Russia e Ucraina che si è tenuto nel pomeriggio di lunedì nella foresta della Bielorussia sembra aver aperto uno spiraglio di luce.

ha annunciato il consigliere di Zelensky, Mykhailo Podolyak, a conclusione dei negoziati.

Ieri mattina Mosca ha offerto dei corridoi umanitari verso Russia e Bielorussia, che l’Ucraina ha rifiutato.

Oggi si sono aperti altri 6 corridoi per i civili in fuga dalla guerra, da Kiev, Sumy, Kharkiv e Chernihiv. A Mariupol i soldati russi avrebbero violato il fuoco, come denunciato dagli ucraini.

Questa mattina, il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky ha annunciato che una possibilità di compromesso con Putin esiste, sulle questioni Donbass e Crimea, ma non si accettano ultimatum dal presidente russo.

ha spiegato il premier ucraino durante un’intervista al programma World News Tonight della ABC.

EXCLUSIVE: Ukrainian Pres. Zelensky to @DavidMuir on concerns over no-fly zone: “I’m sure that the brave American soldiers who would be shooting it down knowing that it is flying towards the students—I’m sure that they had no doubt in doing so.” https://t.co/nZGERJIxoS pic.twitter.com/0zqSy9jjzQ

— ABC News (@ABC) March 7, 2022