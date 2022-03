Brindisi, accoltella la moglie mentre dorme, poi si toglie la vita: la donna è in gravi condizioni

Un 72enne di Brindisi ha accoltellato la moglie alla gola, poi si è suicidato, impiccandosi con una corda nella veranda di casa. Alcuni parenti hanno udito le urla dell’anziana e hanno allertato i soccorsi.

Nel cuneese un altro dramma familiare questa mattina: un uomo ha accoltellato la moglie al culmine di una lite. Dopodiché si è tolto la vita, gettandosi sotto un treno.

La giornata della Festa della Donna si apre con un duplice dramma familiare, che questa mattina si è registrato ai due lati opposti dello Stivale.

Dramma a Brindisi: accoltella la moglie e poi si suicida

Il primo, questa mattina intorno alle 6.30, quando un 72enne di Brindisi ha accoltellato la moglie con un coltello da cucina, mentre la donna dormiva.

L’anziana, sua coetanea, è riuscita a fuggire. Le sue grida hanno messo in allerta alcuni parenti che vivono in zona e che hanno immediatamente allertato i soccorsi.

La 72enne è stata quindi trasferita in ambulanza all’ospedale di Perrino, dove è stata sottoposta a un delicatissimo intervento chirurgico per tentare di salvarle la vita.

Le sue condizioni sono giudicate molto gravi. Le prossime ore saranno decisive per capire se ci sia o meno per lei una speranza di salvezza.

Dopo aver ferito la moglie, il 72enne si è impiccato con una corda nella veranda della sua abitazione, una villetta nel quartiere La Rosa di Brindisi.

Non sono note le motivazioni del gesto. I carabinieri sono sul posto per tentare di ricostruire l’accaduto.

Tentato omicidio nel cuneese

Quello che si è registrato a Brindisi, come anticipato, non è l’unico dramma familiare avvenuto oggi. Nel cuneese infatti, a Bra per l’esattezza, un uomo, di cui non sono ancora state rese note le generalità, ha tentato di uccidere la moglie a coltellate.

Poi, forse preso dal rimorso per quanto aveva appena compiuto, si è tolto la vita gettandosi sotto un treno.

I due coniugi avrebbero avuto una violenta lite, al culmine della quale il marito ha impugnato un coltello e ha ferito la moglie, in maniera non grave.

Poi è uscito di casa e si è diretto nella zona di strada Falchetto, alle porte di Bra, nei pressi dello stabilimento Laminati.

Lì ha atteso l’arrivo di un treno e si è lanciato sotto il convoglio ferroviario del Servizio Ferroviario Metropolitano di Torino, diretto a Torino Stura.

La circolazione ferroviaria è ovviamente stata sospesa. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare, mentre la moglie è stata soccorsa, ma non è in gravi condizioni.