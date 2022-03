Avanti un altro, ricordate lo scienziato pazzo? Ecco perché purtroppo è scomparso dal programma

Il mini mondo di Avanti un Altro è popolato ed è stato popolato da tanti personaggi particolari. Tra questi, lo scienziato pazzo. Vediamo perché non c’è più nello show.

Il vero nome dell’attore che interpretava lo scienziato pazzo di Avanti un altro è Romano Talevi.

Chi è lo scienziato pazzo di Avanti un Altro

Romano Talevi, questo il vero nome dello scienziato pazzo di Avanti un altro, è un attore di cinema e di teatro. Certo, il grande pubblico ha imparato ad amarlo e a conoscerlo nei panni di uno squilibrato scienziato nel mini mondo creato da Paolo Bonolis su Canale 5. In realtà, la sua carriera è molto più lunga e variegata.

Otto Merkel è un personaggio caratterizzato da un camice, capelli bianchi senza forma e occhiali spessi. Questo è lo scienziato pazzo, per di più tedesco, di Avanti un altro. Il suo ruolo è quello di fare ai concorrenti, con un accento tedesco, le domande scientifiche ai concorrenti. Scientifiche ma non troppo, con tanto di dimostrazioni a centro studio. Un esempio? Una palla da bowling, in acqua, galleggia oppure no?

Ma chi è Romano Talevi, l’attore che lo interpreta? Nato a Roma nel 1957, Romano ha iniziato la sua carriera di attore proprio nelle strade della Capitale. Poi, si iscrisse all’Accademia di Arte Drammatica Silvio D’Amico, dove conseguì il diploma.

Il suo debutto fu al teatro Eliseo, insieme ad Alberto Lionello. Lo spettacolo si chiamava Divorziamo. Il suo debutto al cinema, invece, arrivò nel 1992.

Perché non c’è più nel programma

Romano Talevi approdò ad Avanti un Altro nel 2012 dopo aver partecipato ad un casting, brillantemente superato. Il personaggio di Otto gli venne cucito addosso. Piacque talmente tanto al pubblico che venne riconfermato per molti anni.

Oggi di lui si sa poco sulla sua vita privata, benché abbia un profilo Instagram. L’unica cosa certa è che è legato sentimentalmente a Rita Pasqualoni, un’attrice di teatro.

Sicuramente, la sua carriera teatrale, cinematografica e di clown, è talmente impegnativa che ha dovuto abbandonare quel personaggio che l’ha lanciato sul piccolo schermo. Diversi anni fa, Talevi ha anche indossato le vesti di autore per uno spettacolo teatrale chiamato Sabbie, dedicato ad Ilaria Alpi, la giornalista che venne uccisa a Mogadiscio. La firma della sua prima regia risaliva al 2001, per il Riccardo III di Shakespeare.