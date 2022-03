Al Gf Vip, e non solo, Alex Belli non smette di far parlare di se. A quanto pare, però, anche le sue ex non la smettono di pensare a lui. Vediamo chi ha rivelato alcuni particolari sulla loro relazione.

Nella puntata in prima serata del Gf Vip, Alex Belli è tornato dal deserto per parlare con la sua amica Soleil Sorge.

Alex Belli di ritorno dal deserto

Per tutti quelli che avessero avuto nostalgia di Alex Belli, nella puntata di lunedì sono stati accontentati dal suo ritorno dal deserto. Belli, infatti, non era più stato presente (per appena un paio di puntate) perché fuggito a Sharm El Sheik.

Si sono rincorse sui social le sue immagini nel deserto ma non solo. Anche in un villaggio turistico sul Mar Rosso. Il bell’attore ha fatto il suo ritorno a Cinecittà per parlare, attraverso l’occhio di vetro del Gf con la sua amata amica Soleil Sorge. Il suo arrivo, però, le è stato preannunciato con tanto di lettera, molto articolata.

L’influencer, però, ha creduto poco alle parole di Alex Belli e lo ha zittito dicendogli che, in realtà, lei non lo ha mai amato. Strano che l’attore non abbia voluto incontrare la moglie. Alfonso Signorini ha precisato che Belli non ha voluto incontrare Delia per via di una frase detta da lei, ovvero che sta bene anche senza di lui.

Le parole di una sua ex

Intanto, emergono ulteriori particolari di come Belli sia solito comportarsi con le donne. Questa volta, a prendere la parola, è stata Mila Suarez. La modella, che ha avuto una storia d’amore con l’attore, ha detto che, in realtà, i comportamenti che sta adottando con Delia li aveva anche con lei.

La modella marocchina che potrebbe essere tra le protagoniste della prossima edizione de La Pupa e il Secchione, ha rilasciato un’intervista a Nuovo Magazine. Nel corso dell’intervista ha detto che, in realtà, Delia Duran è manipolata e ha aggiunto:

“Lo faceva anche con me, però me ne sono andata… Delia, che invece non ha nessuno, è più in difficoltà”.

Dunque, la dipendenza di Delia da Belli sarebbe accentuata dalle precarie condizioni economiche della bella venezuelana. Mila ha, infatti, detto che sarebbe una vera e propria vittima nelle mani dell’attore. La modella si è anche espressa su Soleil dicendo che, in realtà, è stata lei la prima ad infatuarsi dell’uomo.