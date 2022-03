UeD, inaspettata aggressione: rissa fuori dagli studi | Di mezzo le forze dell’ordine

Attimi di preoccupazione per via d’aggressione avvenuta fuori dallo studio del programma di Maria De Filippi, UeD. Tutti i dettagli su quanto accaduto.

Nelle ultime ore abbiamo assistito ad un episodio completamente straziante, sono numerosi i dissapori che si sono creati negli ultimi tempi con i principali protagonisti del programma. Ad oggi sono numerosi infatti i volti che hanno deciso di non fare più parte del dating show. Altri invece sono hanno dovuto abbandonare lo studio perché cacciati direttamente dalla conduttrice poiché quest’ultima non accettava i loro comportamenti.

Solitamente la presentatrice non ama affatto schierarsi contro tutti coloro che decidono di prendere parte al programma poiché preferisce collaborare serenamente. Come ben saprete però vi sono alcune regole che devono essere rispettate se si decide di continuare il proprio percorso. Solo qualche mese fa la redazione ha deciso di allontanare un tronista. Stiamo parlando di Joele Milan, il quale nelle ultime ore si è visto come protagonista di un’inaspettata aggressione.

Il percorso di Joele a Uomini e Donne termina ovviamente per via di alcune violazioni del regolamento, tentò infatti di incontrarsi segretamente con una delle sue corteggiatrici. Ovviamente il gesto non venne apprezzato dalla redazione, da allora i riflettori si sono completamente spenti su di lui.

UeD, Joele Milan coinvolto in una rissa, si mettono in mezzo le forze dell’ordine: tutti i dettagli sull’ aggressione

Come vi abbiamo già anticipato precedentemente l’ex tronista è stato coinvolto in una rissa da lui assolutamente non provocata. A denunciare verbalmente il tutto è proprio Joele tramite i suoi rispettivi profili social, precisamente tramite una Instagram Story.

“Purtroppo questa notte dalle mie parti in discoteca ho avuto un episodio spiacevole perché un individuo che conosco mi ha aggredito senza nessun motivo e se non fosse stato allontanato non so come sarebbe finita! Ovviamente nella posizione in cui sono non potevo reagire e rovinare la mia immagine. Quindi questa gente pericolosa e senza nulla da perdere i sembra giusto segnalarla alle forze dell’ordine ponendo denuncia.”

Queste sono le parole del ragazzo, con le quali ha deciso di denunciare verbalmente ciò che è accaduto nella scorsa notte. Attualmente non si conosce l’identità di chi ha aggredito il ragazzo, sappiamo però che la situazione è enormemente complicata. Dall’uscita dal programma sono numerosi gli attacchi rivolti nei confronti dell’ex tronista, verbali ed a quanto pare perfino fisici. Joele infatti è stufo della situazione creatasi e spera che questa si risolva presto senza ulteriori complicazioni future.