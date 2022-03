Tinì di UeD, l’avete mai vista a 20 anni? Faceva strage di cuori | La Belen degli anni 80: identica

Conoscete Tinì Casino di UeD? Oggi è un’opinionista fissa del dating show di Maria De Filippi ma forse non sapete com’era da ragazza. Scopritelo di seguito.

In pochi ricorderanno gli esordi di Tinì di UeD. In realtà, era una vera bomba sexy.

Chi è Tinì Cansino di UeD

Opinionista fissa di UeD, Tinì Cansino non ha esordito in televisione con il dating show di Maria De Filippi. In realtà, il suo nome all’anagrafe è Photina Lappa. Molto diversa da Gianni e Tina, per temperamento ed aspetto fisico, Tinì a UeD interviene soltanto per fare alcuni interventi e collegamenti con i segni dello zodiaco.

Tanto che, molti telespettatori, si sono chiesti spesso l’utilità di Tinì a UeD dati i suoi massicci momenti di silenzio piuttosto che di parola. Eppure, i suoi interventi arrivano dritti al punto, senza far perdere tempo ai diretti interessati.

Nata in Grecia, oggi ha 59 anni ma arrivò nel nostro paese da giovanissima. Ci volle poco a diventare una sex symbol grazie alla sua bellezza disarmante. Impossibile da credere se si guarda agli atteggiamenti spesso quasi pudichi che ha a Uomini e Donne. Tinì ha detto di credere fortemente nell’amore ma, come tutte le cose, non è eterno.

Com’era da giovane

Anche se UeD ha contribuito a rendere famosa al grande pubblico Tinì, l’opinionista non ha esordito nel piccolo schermo con il dating show. Infatti, negli anni ’80 era una delle protagoniste dello show che ha reso note show girl come Carmen Russo, Lory del Santo e Eva Grimaldi. Stiamo parlando di Drive In.

La sua permanenza nello show durò dal 1983 al 1988. Indossando i succinti costumi di scena, entrò nell’immaginario collettivo di tanti uomini di quegli anni. Per via della sua bellezza, paragonabile a quella di Belen oggi, venne paragonata a Rita Hayworth e si aggiudicò anche qualche copertina di Playgirl.

Partecipò anche a qualche film come Arrapaho e Doppio Misto. Immancabili i film soft erotici come Delizia. Eppure, Tinì ha affermato che, all’epoca, non aveva molta fiducia in se stessa e nel suo aspetto fisico.

Con la chiusura del programma, Tinì si ritirò dalle scene e diventò mamma. Successivamente, decise lei stessa, circa quattro anni fa, di proporsi senza timori a Maria De Filippi. La stessa Tinì ha dichiarato che non è stato facile tornare sul piccolo schermo dopo una carriera da sex symbol.