Manuel Bortuzzo e la scelta improvvisa dopo il GF Vip: È tutto finito | “Che immaturo”

L’ex vippone Manuel Bortuzzo prende una decisione definitiva completamente inaspettata dopo l’uscita dal GF Vip. Ecco tutti i dettagli su quanto accaduto nelle ultime ore.

Come ben saprete questa edizione del Grande Fratello ha segnato particolarmente la vita del famoso sportivo, il quale ha deciso di sua spontanea volontà poi di troncare il suo percorso all’interno della casa. Sono numerose le discussioni in cui lui si ritrova a ricoprire il ruolo di protagonista indiscusso per via della sua vicinanza all’attuale vippone Lulù Selassiè.

Inizialmente il rapporto con quest’ultima non appariva molto duraturo, inaspettatamente però i due sono riusciti a trovare un equilibrio. Uscendo dalla casa, l’ex vippone ha comunque deciso di mantenere con fermezza il rapporto creato con la gieffina, pensando addirittura ad una possibile convivenza futura.

Nelle ultime ore però si è letteralmente scatenato il putiferio, tutto ciò che è accaduto infatti potrebbe seriamente capovolgere completamente le cose fra i due. Sono molte le motivazioni che lo hanno portato a fare una scelta simile, eppure i rapporti con tutti coloro che hanno partecipato al programma apparivano concreti e soprattutto sinceri.

Manuel Bortuzzo, la sua decisone improvvisa fa scatenare un putiferio dopo l’uscita dal GF Vip

Come ben saprete e come vi abbiamo già anticipato, l’ex vippone inizialmente è stato pesantemente criticato ed accusato per via della sua vicinanza a Lulù. Tutti infatti si sarebbero aspettati un cambio di programma da un momento all’altro, un allontanamento improvviso dalla ragazza. Contro ogni pronostico invece, i due continuano ad amarsi follemente tanto che il ragazzo ha deciso di prendere una ferrea.

Negli ultimi giorni infatti la sua fidanzata ha riscontrato innumerevoli problemi all’interno della casa del reality. Si è accesa una forte discussione con il concorrente Davide Silvestri, il quale inizialmente era un grande amico dell’ex vippone. Dopo le parole dette da quest’ultimo infatti il pensiero di Manuel nei confronti dell’attuale concorrente è completamente cambiato.

Dovete sapere che, nonostante il suo percorso sia finito ormai da molto tempo, l’ex gieffino ha comunque seguito attentamente il programma principalmente per la presenza di Lulù, ovviamente. Vedendo la discussione accesa proprio da Davide contro la sua ragazza, Manuel ha deciso di prendere completamente le parti di quest’ultima.

Come si può ben notare perfino sui suoi profili social, ed in particolar modo su Instagram, dove il ragazzo ha perfino smesso di seguire la pagina ufficiale di Davide. Questo sarebbe il passo definitivo nei suoi confronti. Più volte lo abbiamo visto prendere le difese della ragazza, senza però andare perfino contro un amico.