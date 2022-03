Ilary Blasi, passione alle stelle, si butta tra le sue braccia: E Totti in silenzio | VIDEO

Ilary Blasi si crogiola fra le sue braccia con passione lontana dagli occhi di Francesco Totti. Ecco tutti i retroscena su quanto accaduto nelle ultime ore.

Come ben saprete questi sono attimi cruciali per la coppia più amata da tutta la popolazione italiana. La loro storia d’amore ha travolto tutti noi con il passare degli anni, vi ricordiamo infatti che i due condividono la vita matrimoniale da quasi venti anni ormai. I due convolarono a nozze infatti nel lontano 2005, seppure condividevano già la propria quotidianità ancor prima del matrimonio.

Il loro presunto allontanamento ha sorpreso tutti e la notizia di un possibile divorzio alle porte ha stravolto le vite di tutti i fan. Sono molte le versioni che circolano attualmente sul web, a quanto pare infatti la crisi della coppia va avanti ormai da diversi mesi e non si tratta affatto di un avvenimento attuale e facilmente risolvibile. Si sostiene infatti che i due abbiano preso ormai strade completamente diverse seppur condividendo ancora lo stesso tetto.

Dopo il putiferio mediato che si è creato vedendoli come protagonisti indiscussi, l’ex calciato ha tentato di smentire la notizia. Le sue parole però non hanno fatto altro che aumentare i dubbi, non ottenendo quindi i risultati tanto desiderati.

Ilary Blasi si butta fra le sue braccia, Totti non può fare altro che rimanere in silenzio

Come ben saprete in questi ultimi giorni ha iniziato a circolare una voce, la quale confermerebbe la crisi e non solo. A quanto pare, secondo quanto riportato da innumerevoli testate, l’ex calciatore nonché Pupo di Roma attualmente è impegnato in una relazione extraconiugale con una donna di nome Noemi.

Pare infatti che abbia perfino trascorso San Valentino con lei, con tanto di rose rosse e cena a lume di candela. D’altro canto la famosa showgirl pare che non sia molto dispiaciuta del tutto, inoltre pare che anch’essa si stia consolando fra le braccia di un altro uomo.

Nelle ultime ore ha iniziato a circolare un video, il quale ritrae la donna proprio con lui mentre danzano. I due appaiono molto vicini, non solo nell’eseguire i vari passi di danza, ma perfino dal punto di vista fisico.

Si ipotizza infatti che la donna stia passando il suo tempo proprio con lui. Attualmente però sono solo delle semplici ipotesi, non ci resta quindi che attendere una conferma o una smentita direttamente dai due interessati, ovvero Francesco Totti e la showgirl Ilary Blasi.