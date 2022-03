“Costretti da Signorini a farlo”, l’inimmaginabile regola imposta al GF Vip

By

Non è tutto oro quello che luccica al GF Vip. Infatti, ci sono dei retroscena che i telespettatori possono solo immaginare. Vediamo di cosa si tratta.

Nella casa del GF Vip, ad esempio, sono state imposte delle regole, affinché la convivenza possa essere regolare e pacifica tra gli inquilini.

Permessi e divieti nella casa del GF Vip

Sembra sia stato lo stesso Alfonso Signorini a stilare la lista dettagliata di cosa si può e cosa non si può fare all’interno della casa del GF Vip di quest’anno. Sì perché, benché molti telespettatori pensino che sia tutto dettato dall’improvvisazione, in realtà i concorrenti devono rispettare un regolamento abbastanza rigido.

Chi segue il GF Vip sui canali in cui viene trasmesso 24h/24h ha capito e scoperto che esistono questi regolamenti, fatti anche soltanto per gestire la vita quotidiana di tutti coloro che occupano la casa.

Il primo regolamento riguarda la spesa che viene fatta da membri incaricati della produzione una volta la settimana. I concorrenti hanno il compito di stilare una lista e consegnarla a loro.

Essi devono attenersi ad una cifra in denaro che varia a seconda dei compiti portati a termine o non portati a termine dagli inquilini. Il budget settimanale pro capite infatti, varia tra i 20 ed i 10 euro (se le prove non sono state superate).

Se qualcuno dei concorrenti dovesse seguire un regime particolare di alimentazione (ad esempio, intolleranze o dieta vegetariana), ha a disposizione lo stesso budget senza extra poiché, la produzione, equipara i prezzi rendendoli uguali agli alimenti tradizionali. Il take away proveniente da fuori la casa non è consentito.

Regole e curiosità

Per quanto riguarda la lavanderia, chi pensava che gli indumenti dei concorrenti della casa avessero a disposizione un servizio di lava stira a disposizione, dovrà ricredersi. I concorrenti, infatti, possono lavare la propria biancheria nella lavatrice comune ed asciugarli nell’asciugatrice messe a disposizione dal programma. Se vogliono, c’è anche l’asse da stiro.

Tutte le pulizie, da quelle che riguardano il bagno, alla cucina, le devono fare loro da soli. Una volta a settimana, poi, c’è la sanificazione degli ambienti, nel caso in cui qualche membro dello staff abbia dovuto recarsi nella casa. I prodotti per la pulizia sono forniti dalla produzione.

Per quanto riguarda trucco e parrucco i vip procedono da soli. I vestiti che sfoggiano durante la prima serata gli arrivano da fuori da amici, parenti, stylist o sponsor del caso. C’è una sartoria che può provvedere alle riparazioni necessarie.