C’è posta per te, Maria li fa neri: decide lei di chiudere la busta per la prima volta | VIDEO

Per la prima volta in assoluto nella storia del programma C’è Posta per Te, Maria decide di chiudere lei stessa la busta. Ecco tutti i retroscena a riguardo e cosa ha scatenato questa sua reazione.

Nella scorsa puntata del programma condotto dalla famigerata Maria De Filippi ne abbiamo sentite di ogni, come solitamente accade in ogni puntata. Lo scopo del format infatti è proprio quello di trattare delle storie incredibilmente complicate aiutando i diretti interessati a rimediare ai propri errori. Solitamente l’intervento delle famigerata conduttrice riesce sempre a sistemare le situazioni particolarmente contrastanti. Alcune volte però la sua buona volontà non viene particolarmente accettata.

Proprio come è successo nell’ultima puntata mandata in onda. Inizialmente tutto è apparso nella norma e le storie la conduttrice le ha trattate come previsto dal programma precedentemente stabilito. All’interno dello studio si sono perfino presentati Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci, i quali hanno contribuito molto nel realizzare i pensieri di un partecipante.

Successivamente però qualcosa è andato storto e la situazione si è notevolmente complicata. Non è di certo la prima volta che vengono trattate delle storie difficili da comprendere ma solitamente però, in un modo o bell’altro, tutto si risolve.

Maria De Filippi decide di chiudere la busta a C’è Posta per te: tutti i dettagli a riguardo

La conduttrice è una donna amata e stimata da tutto il pubblico italiano, vanta infatti di un’incredibile professionalità e di buon cuore ed infatti non si è mai lasciata trasportare dalla complicanza delle situazioni. Mai ci saremmo aspetta quindi questa sua reazione.

Tutto ha inizio con il racconto di due genitori, i quali hanno perso di vista da ormai svariati anni la propria figlia per via di alcune complicazioni economiche tuttora irrisolte. Valeria e Angelo hanno tentato quindi di riappacificare i rapporto con la figlia Rosalba ed il marito Sebastiano.

Nonostante i buoni propositi però i due giovani ragazzi non hanno affatto capito le buone intenzioni della coppia di genitori ed anzi hanno subito pensato al peggio. Hanno infatti descritto una versione del racconto che va molto lontano da ciò che Valeria e Angelo hanno raccontato. Inoltre Rosalba è apparsa completamente disinteressata nel sentire le parole del padre Angelo.

Il suo comportamento infatti ha fatto letteralmente imbestialire la conduttrice, la quale ha comunque mantenuto un atteggiamento adatto ma, con il consenso di Valeria e di Angelo, ha deciso prontamente di chiudere la busta. ha poi invitato i Rosalba e Sebastiano ad abbandonare lo studio televisivo. Incredibilmente dispiaciuta ha poi salutato Valeri e Angelo. Mai nella storia del programma abbiamo assistito ad uno scenario del genere.