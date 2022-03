Bonolis sgamato in quella FOTO con Miriana: “Ecco perché Sonia ce l’ha a morte con lei”

By

Ecco perché la famosissima opinionista Sonia Bruganelli è così tanto arrabbiata con Miriana. La foto con Paolo Bonolis spiega ogni cosa. Ecco tutti i dettagli e tutti i retroscena su quanto accaduto.

Come ben saprete la donna ricopre questo ruolo ormai da diversi mesi e sul suo conto ne abbiamo sentite di ogni. La sua sfuriata contro il famigerato conduttore Alfonso Signorini non ha di certo aiutato a far accrescere la reputazione positiva della donna. Dopo una grande confusione creata all’interno dello studio televisivo fortunatamente le acque si sono calmate.

Nonostante questo però la donna nutre comunque una antipatia perenne nei confronti di una concorrente presente all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Tutti infatti siamo a conoscenza delle dinamiche affrontate con la gieffina Miriana, la quale tuttora non ha ben compreso il perché l’opinionista provi quest’odio nei suoi confronti. In realtà tutti i telespettatori che seguono attentamente le dinamiche affrontate nel reality non riescono a comprendere a pieno.

Ebbene, una foto scattata qualche tempo fa potrebbe esserne la principale motivazione. Non si è mai affrontato completamente il passato delle dirette interessata, si conosce infatti solo ciò che è strettamente legato all’ambito lavorativo.

Spunta lo scatto di Bonolis che spiegherebbe finalmente l’antipatia che Sonia prova nei confronti di Miriana

Come vi abbiamo già anticipato è orami evidente che l’opinionista, moglie del famigerato conduttore televisivo Paolo Bonolis, attualmente non nutre una particolare simpatia nei confronti di Miriana Trevisan. La concorrente infatti è stata più volte criticata da lei senza un apparente motivazione precisa.

Nelle ultime ore però è spuntato uno scatto che vede come protagonisti indiscussi proprio il conduttore Paolo e la concorrente del GF Vip Trevisan. Ad oggi il passato della vippona viene messo nuovamente sotto accusa, ricordiamo che alcuni mesi fa spuntò un chiacchiericcio su una presunta relazione segreta con uno degli autori del programma.

Oggi il suo nome si ritrova in un nuovo chiacchiericcio proprio con il conduttore televisivo. Molti anni fa Paolo conduceva “Non è la Rai”, programma amatissimo dal pubblico italiano. A quanto pare la Trevisan era una delle ragazze più amate del programma.

Questa particolare foto li ritrae entrambi nello studio, sono visibilmente molto giovani ma ad attirare l’attenzione è un semplice dettaglio. Lo sguardo di Paolo infatti secondo molti la dice lunga sullo stato relazionale dei due. Si vocifera che ai tempi ci sia stato un avvicinamento e che, per tale motivo, ad oggi l’opinionista nutre ancora una forte antipatia nei suoi confronti.