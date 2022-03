Barù, avete mai visto dove abita? “Altro che la casa del GF Vip” | Lusso sfrenato

Barù sta facendo molto parlare di se al Gf Vip ma la sua casa è davvero molto più lussuosa di quella di Cinecittà. Vediamo perché.

Il nipote di Costantino Della Gherardesca sta continuando la sua avventura al Gf Vip forse anche grazie al tira e molla con la coinquilina Jessica.

Barù e Jessica

Barù è entrato in un secondo momento nella casa del Gf Vip ma sta riscuotendo un grande successo di pubblico. Un pubblico soprattutto femminile e di coinquiline della casa di Cinecittà. Se dapprima aveva suscitato l’interesse della Caldonazzo (sin da quando erano in quarantena in hotel), poi c’è stata Delia e, infine, Jessica con cui il blogger sembra stia legando sempre di più.

Nella serata di sabato, dedicata al consueto party organizzato dalla produzione, i due sembra si siano avvicinati ancora di più.

Con la complicità di Soleil, Barù Gaetani si è rifugiato con Jessica nella capanna artistica che l’influencer ha realizzato. Jessica ha dichiarato che è stato proprio il blogger a chiedere a Soleil e alla sorella Lulù la costruzione di un rifugio dove chiacchierare con lei. Perché soltanto quello hanno fatto, a sua detta.

La volontà di entrambi e dello chef in particolare, sarebbe quella di conservare la passione e l’intimità per quando usciranno dalla casa.

Dove vive

All’anagrafe registrato come Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona, Barù è il nomignolo che gli dava il padre da piccolino. La sua popolarità è dovuta per lo più ai reality. Prima del Grande Fratello Vip, infatti, Barù ha partecipato alla prima edizione di Pechino Express. Le sue nobili origini gli hanno permesso di poter vivere in una casa immersa nel verde. Dopo aver girato per il mondo, ha scelto di stabilirsi in una residenza ereditata dai suoi familiari, dei nobili del 1200.

La villa si trova sulle colline toscane. Il colore prevalente che ha scelto per le pareti è il bianco, che si riflette soprattutto grazie alle ampie vetrate che caratterizzano molte stanze. I mobili antichi e lo stile retrò sono molto particolari.

Il pezzo forte della casa, però, è l’ampio spazio esterno: un giardino immerso nel verde permette di avere una vista nitida sul mare. Proprio per via del suo spirito libero, Barù alterna la sua vita nella villa a quella su quattro ruote: possiede un camper con cui gira spesso.