Antonino Spinalbese, l’ex di Belen Rodriguez e padre di Luna, sembra essersene fatto una ragione della fine della loro relazione. Vediamo perché.

Sul suo profilo Instagram, Antonino ha pubblicato un anello che non ha niente a che fare con Belen.

Antonino dopo Belen

Mentre Belen è sempre più vicina al suo ex, Stefano De Martino, Antonino sembra stia provando a dimenticarla, ogni giorno di più. Ormai, la coppia ha chiuso definitivamente la loro relazione a novembre. Non si sa ancora se sia stato scaricato oppure abbiano deciso di comune accordo di mettere la parola fine.

Una cosa è sicura: dalla loro breve relazione è nata una bimba: Luna Marì che, volente o nolente, terrà uniti mamma e papà per sempre. Lo stesso Antonino Spinalbese ha raccontato diverse volte la sua versione dei fatti alla stampa. Un amore, il loro, nato nell’estate del 2020, post pandemia. Un anno dopo, nacque la piccola Luna. In particolare, lui ha raccontato che ora è tutto finito, non senza aver sofferto.

Anche Belen ha raccontato di aver sofferto per la rottura con Antonino ma non ha mancato di precisare che l’hairstylist è davvero una bella persona, nonché un papà amorevole e bravo.

Nato nel 1995 a Torre Del Greco, Antonino Spinalbese decise di trasferirsi a Milano per lavorare come parrucchiere. Da allora, iniziò a collaborare con diversi saloni, fino ad entrare nel team di Aldo Coppola. Nel 2020, però, decise di lasciare quella carriera per intraprendere quella di modello ed influencer a tempo pieno.

L’anello particolare

Antonino ha scelto di mostrare, attraverso il suo profilo Instagram, un gioiello che lo legherà per sempre a quella che, attualmente, è l’unica donna della sua vita. Si tratta di una vera e propria fede che, il 26 enne ha deciso di mettersi al dito anulare della mano sinistra. Sulla fascia d’oro c’è inciso un nome: quello di sua figlia, Luna Marì.

Nella didascalia, l’hairstylist ha scelto di scrivere l’appellativo My Sunshine. Sì perché ogni figlio, nella vita del proprio genitore è un raggio di sole. La foto ha ottenuto un tripudio di likes e commenti, tra cui anche quello della sorella di Antonino, Lucia da sempre vicino al fratello.

Nei giorni scorsi, la bimba è stata con papà Antonino mentre mamma Belen era a lavoro in montagna per un servizio fotografico. La showgirl, infatti, sarà la testimonial di un nuovo marchio di moda.