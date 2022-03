Amici: “A casa stavo un’ora in bagno”, lo dice davanti a tutti: Maria non ci crede

Maria De Filippi sconvolta per le parole dette davanti tutto il pubblico di Amici e tutti i telespettatori. Ecco cosa è successo realmente.

Nel programma televisivo condotto dalla famigerata conduttrice Maria De Filippi assistiamo spesso a degli scenari davvero impensabili. Dal momento che i protagonisti indiscussi sono solo dei giovani ragazzi che sperano di raggiungere il proprio obbiettivo, gli episodi sconvolgenti sono davvero molti. Nelle ultime ore infatti abbiamo assistito ad uno scenario completamente impensabile. Numerosi sono i talenti che tuttora si impegnano per aggiudicarsi un posto sicuro al serale, nonostante le svariate ambizioni però rimangono comunque molto lontani da ciò che li circonda.

Non avendo molta dimestichezza con il mondo dello spettacolo e tutto ciò che questo racchiude, si ritrovano in situazioni del tutto imbarazzanti. Questa ovviamente non è di certo la prima volta che assistiamo ad un episodio del genere, anzi. Sono svariati gli attimi imbarazzanti vissuti perfino nelle scorse edizioni.

Questa volta però la situazione è molto più complicata. Il protagonista indiscusso della vicenda è un giovane ballerino, il quale si è prontamente guadagnato la stima di tutti i professori presenti all’interno dello studio televisivo. Alcuni suoi interventi però vengono considerati davvero inopportuni.

Lo dice davanti a tutti ad Amici e Maria rimane a bocca aperta: ecco di che cosa si tratta

Come già anticipato, nelle ultime ore è stata mandata in onda la registrazione della puntata settimanale. In quest’ultima i giovani allievi si sono esibiti ed hanno gareggiato per contendersi la famosa maglia d’oro, la quale permette loro di proseguire il lor percorso all’interno del talent. Giunto il momento del ballerino in questione, dopo essersi esibito, ha iniziato a dialogare con la conduttrice. La donna gli ha chiesto infatti cosa gli manca ora che si ritrova all’interno della casetta del programma.

Lui, inaspettatamente, è stato completamente sincero, anche fin troppo secondo la conduttrice. John Erik ha infatti ammesso che in realtà gli manca trascorrere un’ora nel suo bagno di casa, cosa che ovviamente all’interno della casetta non può assolutamente fare poiché deve tener conto anche della presenta degli altri allievi.

“L’abitudine che ho lasciato fuori prima di entrare qua. Nel senso, il mi manchi era riferito a qualsiasi cosa facessi giornalmente prima di venire qua. Magari prima a casa stavo un’ora in bagno quando qua so che..”

Queste sono le parole del giovane ballerino, davanti alle quali la conduttrice è rimasta completamente sconvolta poiché non si sarebbe mai aspettata una risposta simile. Lo ha infatti prontamente bloccato prima che situazione potesse in qualche modo degenerare. Successivamente però è scoppiata in una grossa risata e gli ha spiegato che non è necessario rivelare determinate abitudini personali in televisione.