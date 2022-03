“300 mila euro per riconquistarla”, cosa ha fatto Totti per farsi perdonare da Ilary | Impensabile

Francesco Totti spende una marea di soldi solo per riconquistare la famosa Ilary Blasi. Ecco cosa le ha regalato per farsi perdonare da lei: cifra incredibilmente alta.

In questi ultimi mesi abbiamo assistito alla divulgazione di innumerevoli notizie che, le quali vedono come protagonisti proprio i diretti interessati. Sono svariate le versioni che circolano sul loro conto. A quanto pare infatti i due non condividono più il piacere della quotidianità, secondo quanto riportato da diverse testate infatti la coppia è attualmente in crisi. Pare però che la situazione si sia complicata ormai diversi mesi fa.

Entrambi tuttora non hanno ancora espresso pienamente la propria versione sui fatti, anzi, Francesco ha tentato in tutti i modi di smentire il tutto tramite i suoi profili social. Il disperato tentativo di far terminare il chiacchiericcio nell’immediato non ha riscontrato il successo desiderato, le sue parole infatti non hanno fatto altro che far incuriosire ancor di più tutti i fan storici della coppia.

Sono numerosi i retroscena che hanno fatto dubitare sullo stato della loro relazione. I due inoltre, si vocifera che abbiano delle relazione extraconiugali. Ebbene, sempre secondo quanto riportato, sembra che il Pupo di Roma abbia trascorso San Valentino con un altra donna, alla quale ha consegnato perfino un mazzo di rose rosse. D’altro canto si suppone che Ilary abbia preso parte a svariate cenate romantiche con un uomo particolarmente affascinante.

Francesco Totti cerca il perdono di Ilary Blasi tramite un regalo incredibilmente costoso

Insomma, la loro relazione sembra ormai agli sgoccioli. Nonostante questo però, pare che l’ex calciatore della Roma abbia deciso inaspettatamente di riconquistare la fiducia della donna della sua vita. Per far ciò ha quindi deciso di sborsare per lei una marea di soldi. Ebbene, si suppone infatti che l’uomo le abbi regalato una delle borse più costose del mondo. Stiamo parlando proprio della borsa di Hermes, ovvero Kelly Hermes Himalaya.

Come ben saprete questa fantastica borsa è realizzata in pelle di coccodrillo e presenta innumerevoli diamanti su tutta la chiusura. Potete quindi immaginare il prezzo esorbitante. Bisogna inoltre tenere conto che chi desidera acquistare degli accessori griffati di questa incredibile casata di moda deve prima di tutto aggiudicarsi la fiducia e la stima degli autori, inoltre bisogna vantare di innumerevoli requisiti.

Si suppone infatti che Francesco si sia realmente impegnato per aggiudicarsi il fantastico modello, il quale ha un costo di circa 300 mila euro. Insomma, non tutti possono permettersi di spendere una cifra del genere, perfino i più famosi riescono a stento ad aggiudicarsela.