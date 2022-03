UeD, ricordate Manuel? Non meritava tutto questo: la vita è stata tanto crudele con lui

Manuel Vallicella, ex corteggiatore di Ludovica Valli, nonché tronista di UeD, non è più in televisione. Vediamo che fine ha fatto.

Sembra che l’ex tronista di UeD oggi abbia aperto un negozio di tatuaggi.

Chi è Manuel di UeD

A UeD Manuel Vallicella è approdato in qualità di corteggiatore di Ludovica Vali. Purtroppo per lui, però, la storia d’amore non è andata in porto. Così, Maria De Filippi, decise di metterlo sul trono. La sua avventura come tronista, però, durò poco perché il ragazzo, classe 1987, non si sentiva a suo agio. Inoltre, per lui, non era scesa nessuna corteggiatrice interessante.

Dunque, si può ben capire che Manuel Achille Vallicella è stato un personaggio molto sui generis nel dating show UeD. Anche perché, alla sua uscita, decise di sparire un po’ dai social. Successivamente, ci ritornò per sfogarsi contro il mondo dello spettacolo che lo aveva accolto.

Nel suo sfogo, Manuel non ha fatto nomi ma ha deciso di inveire contro gli ex tronisti ma anche influencer. Il ragazzo ha raccontato che, le persone come loro possono guadagnare molti soldi facili ai quali lui ha rinunciato. Poi, ha aggiunto che diventa tronista o influencer chi è più costruito e meno intelligente. Un vero problema perché i giovanissimi, poi, li prendono ad esempio.

Che fine ha fatto

Oggi Manuel è riuscito a portare avanti uno dei suoi sogni: aprire un negozio di tatuaggi. Un lavoro che traspare attraverso i suoi profili social. Proprio sul suo profilo Instagram, ha pubblicato qualche giorno fa, una foto di lui insieme a sua madre da piccolo.

L’unica donna, infatti, che l’abbia mai amato è sua mamma, scomparsa tre anni fa, or sono. La vita è stata crudele con lui proprio perché ha dovuto affrontare la malattia della mamma. A lei dedicava tutto il suo tempo ma anche tutte le sue finanze. Forse è per questo, che quando ha fatto la sua apparizione a UeD non si è sentito pronto ad iniziare alcuna relazione sentimentale.

La morte della madre ha lasciato nell’ex tronista un grande vuoto. Lei, che lo chiamava Principino, è stata ricordata in maniera discreta anche poco dopo la sua morte. In particolare, ci ha tenuto a ringraziare anche tutto lo staff dell’ospedale che ha aiutato la madre nel trapasso.