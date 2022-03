Suor Cristina, l’avete mai vista senza velo? Impossibile riconoscerla prima del voto | Una vamp

Suor Cristina, l’avete mai vista senza velo? Davvero irriconoscibile. Prima di prendere i voti era una persona completamente diversa.

La famosissima Suor Cristina è irriconoscibile senza velo. L’avete mai vista? Rimarrete a bocca aperta. Spuntano delle foto incredibili della religiosa.

Suor Cristina, dal convento al palcoscenico

Chi non ricorda Suor Cristina? Nel 2014 si è fatta conoscere ai telespettatori per la sua esibizione a The voice. Con una voce dolce e delicata è stata in grado di far commuovere persino J-Ax.

Classe nel 1988, la religiosa è sempre stata appassionata di arte e in particolare di canto. Ha preso parte a diversi spettacoli corali e clericali e dopo il successo riscosso grazia al programma Rai, ha inciso addirittura due album, Sister Cristina nell’anno 2014 e Felice che è uscito invece nel 2018.

Da un po’ di tempo, televisivamente parlando, si sono però perse le sue tracce. La sua ultima apparizione televisiva porta la data del 2019, l’anno in cui ha partecipato come ballerina a Ballando con le stelle, il talent show condotto da Milly Carlucci.

Al tempo, la sua partecipazione suscitò polemiche e scandali da parte del clero che non vedeva di buon occhio una religiosa esibirsi in balletti pubblici. Nello stesso anno, la suora ha preso i voti perpetui rinnovando quelli di castità, obbedienza e povertà.

Oggi vive nel convento delle suore Orsoline e probabilmente non ha intenzione di ritornare ad esibirsi sul palcoscenico. Vi poniamo però una domanda: avete mai visto la monaca prima dei voti e senza velo? È davvero irriconoscibile.

La religiosa senza velo provoca scalpore

Suor Cristina è una vera e propria star. Nonostante abbia fatto perdere di lei le tracce, il suo nome continua a riecheggiare nel mondo dello spettacolo.

Fin da piccolina, la religiosa ha sempre adorato il mondo del canto. Nel 2007 ha interpretato il ruolo di suor Rosa ne Il coraggio di amare, mentre nel 2008 si è diplomata presso l’accademia Star Rose in canto e recitazione.

Nonostante la sua passione per l’arte, ha deciso però di non rinunciare alla sua vocazione: ha rinnovato qualche anno fa i voti perpetui e oggi si è ritirata a vita privata nel convento delle suore Orsoline.

Eppure, prima di rinchiudersi in convento, la suora conduceva una vita normalissima. L’avete mai vista senza velo? Davvero irriconoscibile, spunta una foto di Cristina prima che prendesse i voti perpetui.

La religiosa appare in alcune immagini senza il velo. Giovane, con una faccia paffutella e il suo sorriso che da sempre la contraddistingue, rispetto a come siamo abituati a vederla con l’abito monacale, Suor Cristina sembra davvero un’altra persona.