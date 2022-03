Sugarfree, vi ricordate di loro? Hanno fatto una fine tristissima

Ricordate dell’amatissima band degli Sugarfree spopolata in tutta l’Italia ormai molti anni fa? Oggi loro conducono una vita completamente diversa. Che fine hanno fatto?

In questi ultimi tempi abbiamo dovuto dire addio ad innumerevoli volti famosi nel mondo della musica. Come in ogni campo i tempi sono cambiati e tutti coloro che lavorano in questo mondo si sono dovuti adattare ad uno stile ben diverso. Purtroppo però sono innumerevoli le band di vecchia data che non riescono a reggere il peso della pressione e del cambiamento. Inoltre, alcuni gruppi musicali non riescono a trovare un’equilibrio, una sintonia che gli consente di poter proseguire.

Loro a quanto pare fanno proprio parte di questa categoria, sono innumerevoli gli anni passati da quando la band raggiunse l’apice del loro successo. Inizialmente tutti i membri del gruppo musicale erano dei semplici ragazzini che rincorrevano un sogno in comune. Mai si sarebbero infatti aspettati di riuscire a coronare uno dei loro sogni più grandi.

Nonostante questo però, la loro notorietà durò ben poco e ad oggi della band non è praticamente più traccia. Ripercorriamo quindi insieme il loro percorso e la loro vita professionale così da poter capire al meglio ciò che successe con il passare degli anni.

Che fine hanno fatto gli Sugerfree? Non ci crederete mai: ecco tutti i dettagli

Inizialmente il gruppo musicale si esibiva semplicemente nei dintorni del loro paese d’origine, con il passare del tempo però iniziarono a riscontrare un discreto successo. Si affacciarono inaspettatamente e sorprendentemente al mondo reale della musica nel 2006 quando decisero di partecipare come concorrenti al rinomato Festival di Sanremo giovani.

Purtroppo però in gara non riscontrarono il successo sperato, nonostante questo però si consolarono prontamente poiché il brano presentato all’evento prese inaspettatamente il volo raggiungendo il boom di ascolti. Da alloro tutti si sarebbero aspettati un futuro brillante e pieno zeppo di sorprese. Realizzarono infatti il brano “Scusa se ti chiamo amore” il quale venne utilizzato da Federico Moccia come colonna sonora di uno dei film più belli di sempre.

Da allora ogni loro brano divenne un successo. A quanto pare però con il passare del tempo, il motivo per cui aveva legato dei giovani talenti sembrava ormai un semplice ricordo. Iniziarono quindi a separarsi e di anno in anno ognuno di loro prese delle strade diverse. Da allora non si seppe molto, perfino i loro profili social non rivelano un granché.