Stefano si riprende Belen con un prezioso regalo: roba proibita ai comuni mortali

Il ballerino Stefano De Martino tenta di riconquistare il cuore della sua ex fiamma Belen Rodriguez con un regalo a dir poco prezioso. Ecco di che cosa si tratta e a quanto ammonta il suo prezzo.

In questi ultimi mesi vi abbiamo parlato molto di un presunto avvicinamento dei due, i quali sono divisi sentimentalmente ormai da diversi anni. Come ben saprete però dopo la rottura con l’ex della showgirl, Antonino Spinalbese, il ballerino pare che si sia nuovamente avvicinato alla donna offrendole persino il suo aiuto con la piccola Luna Marì. Inizialmente

Antonino e la modella non hanno ammesso la loro lontananza ed anzi, hanno tentato in ogni modo di smentire tutto ciò che si vociferava sul loro conto e sulla presunta rottura. Ad oggi siamo consapevoli che la loro relazione fa ormai parte del passato e che nel cuore della showgirl si è ormai fatto breccia il noto storico ex. I due sono stati beccati insieme diverse volte ed inoltre sono svariate le prove che potrebbero confermare un loro ritorno di fiamma.

Attualmente però i due non hanno ancora espresso la loro opinione a riguardo e per questo motivo infatti tutti i loro fan si ritrovano con il fiato sospeso. Nelle ultime settimane il ballerino si è concesso una straordinaria vacanza con il piccolo Santiago, mentre Belen ha continuato a lavorare in Italia.

Stefano De Martino tenta di riconquistare Belen, il regalo ha un costo incredibilmente alto

Come vi abbiamo già anticipato nelle ultime settimane il ballerino si è concesso un meritato riposo. Solo qualche giorno fa ha messo piede nuovamente nel nostro Paese. Successivamente l’uomo è stato beccato mentre faceva shopping in una delle botteghe più costose, ovvero Bottega Veneta. Inizialmente non si conoscevano i suoi reali acquisti, nelle ultime ore però un post pubblicato dalla stessa showgirl ha fatto sorgere qualche dubbio.

Belen infatti ha postato la foto di alcuni tacchi che le sono stati regalati. La domanda quindi sorge spontanea. Se fosse stato il ballerino a regalarle il preziosissimo paio di tacchi? Ebbene, se si pensa agli eventi passati in questi ultimi giorni allora è normale supporre e sostenere questa ipotesi.

Per quanto riguarda il prezzo del presunto regalo, ebbene dovete sapere che il ballerino ha sborsato davvero un sacco di soldi. I sandali firmati Bottega Veneta, ricoperti interamente di strass e dalla punta quadrata, costano all’incirca €1250. Sono le Sparkel Stretch e la donna già le ama.