Nuovo bonus 2500 euro disoccupati: più ricco e corposo per chi è senza lavoro

Il nuovo bonus era partito come un progetto che doveva concedere solo 1.000 euro agli aventi diritto, ma si parla già di un aumento significativo.

È in arrivo un nuovo bonus da 2.500 euro, più ricco e corposo per chi è senza lavoro.

Nuovo bonus 2500 euro

Si tratta di un bonus del tutto eccezionale in quanto è stato pensato in particolare per tutti quelli al momento non hanno un lavoro e lo stanno cercando.

È un bonus interessante, dal momento che permette loro di trovare un lavoro, e di trovarlo in un settore che, purtroppo, è attualmente molto carente di manodopera.

Si tratta peraltro di un bonus di cui si è parlato a lungo, ma che adesso verrà rafforzato. Doveva dare solo 1.000 euro agli aventi diritto, in realtà si può già parlare di un incremento non indifferente: si parla di un nuovo bonus di 2.500 euro, che tutti i disoccupati possono richiedere.

Approfondiamo quindi tutti i particolari relativi all’installazione. Più precisamente, capiremo chi può far domanda, con quali modalità e con quali condizioni.

Anche questo premio è nato nel decreto infrastrutture e trasporti del 2021, tuttavia è tramite il decreto “milleproroghe” del 2022 che questo premio per i disoccupati aumenta da 1000 a 2500 euro.

Per quanto venga chiamato bonus per la patente di guida, non è propriamente un bonus mirato ad agevolare coloro che intendono ottenere una normale patente di guida. Di fatto, è un bonus che mira ad acquisire le onerose autorizzazioni necessarie per condurre un camion.

Modalità di funzionamento

Questo tipo di licenze e certificati consentono di essere abilitati alla conduzione di veicoli pesanti.

Il settore dei veicoli pesanti e dell’autotrasporto, in particolare, è attualmente carente di personale.

Un motivo per cui i 2.500 euro per il conseguimento degli onerosi permessi di guida dei camion offrono a molte persone una vera opportunità di lavoro.

Cerchiamo di capire come avviene

Con la patente C, che è richiesta per i conducenti, si ottiene una patente molto più costosa della patente B per le automobili.

Per questo motivo i 1.000 euro che erano stati originariamente previsti non erano in grado di bastare. Ad ogni modo, con la nuova soglia di 2.500 euro, più persone possono effettivamente conseguire una patente di guida.

Come ricevere il Nuovo bonus 2500 euro

In un primo momento, la licenza C e il certificato CQC sono stati agevolati al 50%, con un tetto massimo di 1.000 euro, tuttavia secondo la nuova regolamentazione l’agevolazione è dell’80%, con un tetto massimo di 2.500 euro..

Con questa modalità si incentiverà indubbiamente un numero maggiore di coloro che desiderano approfittare di questo bonus.

Con la patente C e il certificato CQC, si può trovare più agevolmente una occupazione nel mondo dell’autotrasporto, caratterizzato da un’acuta carenza di personale. Tale bonus ha come obiettivo i più giovani di età che hanno tra i 18 e i 35 anni.

Non più tardi di tre mesi dal conseguimento della patente C e del certificato CQC bisognerà procurarsi un lavoro come autista. Tuttavia per ottenere il bonus può andare bene lo stesso avere un lavoro con un contratto a tempo determinato.

Per questo rimborso si intende un indennizzo fino a 2.500 euro, che si può ricevere solo dopo aver effettuato il pagamento della patente di guida. Inoltre viene anche richiesto che il beneficiario abbia richiesto ed ottenuto un lavoro in un periodo di tre mesi.

Tuttavia in questo caso, questa modalità di erogazione può essere un punto di debolezza del provvedimento, in quanto non si permette l’erogazione prima, ma soltanto dopo che si verificano le suddette circostanze.

Il nuovo bonus dovrebbe essere disponibile entro l’anno, dal momento che sono stati stanziati 3,7 milioni per l’anno 2022.

Quando il decreto attuativo sarà operativo, saranno fornite indicazioni su com inviare le domande.