“Non ci sto più dentro fra” Christian distrutto abbandona sul più bello | Dopo l’addio si è spento

By

Il giovane allievo di Raimondo Todaro, Christian, decide di abbandonare definitivamente il programma di Maria De Filippi. Dopo l’addio di Mattia ad Amici non resiste più.

Questi ultimi giorni sono stati particolarmente strazianti per il giovane ballerino, il quale si è ritrovato ad affrontare il suo percorso all’interno del programma condotto dalla famigerata Maria De Filippi completamente da solo. Alcune settimane fa infatti il ballerino, nonché suo fedele compagno di viaggio ed amico fraterno, ha dovuto abbandonare definitivamente il talent per via di un infortunio.

Mattia è rimasto completamente deluso dal tutto, fortunatamente però gli p stata concessa una seconda possibilità. Gli autori e la stessa conduttrice gli hanno infatti permesso di ripresentarsi senza alcun problema nella prossima edizione. Nel comunicare il tutto al suo amico però qualche lacrima ha rigato il suo viso. Infatti quando il ballerino ha preso atto del tutto è rimasto completamente convolto ed è scoppiato in un mare di lacrime.

I due hanno proseguito insieme fin dall’inizio, si sono sostenuti a vicenda ed incoraggiati in ogni situazione. Vivere questa esperienza senza Mattia quindi ha letteralmente cambiato le carte in tavola. Le numerose critiche e lo stress accumulato in questi ultimi mesi lo hanno infatti portato ad un’unica decisione definitiva.

Christian, dopo l’abbandono di Mattia, non resiste più e decide di mollare tutto

Nelle ultime ore, dopo infiniti giorni trascorsi a rimuginare sulla decisione effettiva da prendere mettendo così in discussione tutto il suo percorso, il giovane allievo è giunto ad una sola conclusione. Per lui affrontare questo percorso senza Mattia è diventato ormai un incubo. Le numerose critiche inoltre non hanno fatto altro che peggiorare la situazione tanto che il ragazzo ha confessato di aver ormai perso la voglia perfino di ballare.

Ha quindi deciso di comunicare il tutto ai ragazzi presenti all’interno della casette, i quali non si sarebbero mai aspettati di dover assistere ad un episodio del genere. Il cantante LDA, vedendo il ballerino particolarmente provato ha deciso di farlo ragionare sperando di fargli cambiare idea nell’immediato.

“È una cosa che non riesco a risolvere, è da vari giorni che non riesco a ballare perché non ho più voglia di ballare. Le critiche pesanti, tutto un insieme di cose che.. da parte di tutti: dalla Celentano dalla Peparini. Ho perso la voglia di ballare e mi faccio domande sul perché ballo e sul perché sono qui.”

Christian ha deciso di abbandonare.. 💔 pic.twitter.com/0ElMLp3CFv — Marietta (@Mariettamitica) March 3, 2022

Queste sono le parole di Christian, il quale non riesce più a proseguire poiché, secondo quanto detto da lui stesso, ha perso completamente la voglia di ballare anche se quella per il ballo è una passione che insegue da tutta una vita.