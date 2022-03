“Mi sono dimenticata di andare dall’estetista” Mostra tutti i peli nel più bello del programma

Si dimentica di andare dall’estetista e si presenta nello studio proprio in queste condizioni. Tutta i retroscena su quanto accaduto. Di chi si tratta?

Come ben saprete in questi ultimi mesi abbiamo trattato innumerevoli temi, anche molto importanti. L’accettazione è proprio uno di questi. Capire cosa significa realmente accettarsi e convivere nel migliore dei modi con il proprio corpo cambia radicalmente le nostre vite, qualsiasi siano le nostre decisioni. Ad oggi però questo fa ancora parte dei temi considerati tuttora un tabù.

Bisogna però ammettere che vi sono ormai svariati personaggi pubblici che si battono per sensibilizzare la popolazione su argomentazioni anche molto delicate. Ognuno però ha il proprio modo di fare e di esprimersi ovviamente ed alcune volte proprio per questo non viene colto il messaggio in sé ma semplicemente le sfaccettature che questo nasconde.

Tutto dipende infatti dal modo in cui viene esposto, solitamente si comprende meglio se si tratta di un argomento anche abbastanza delicato in modo leggero e comprensivo. Anche semplicemente ironizzare delle volte è un arma ottima da utilizzare. Nelle ultime ore ad esempio abbiamo visto un volto molto famoso nel mondo dello spettacolo ironizzare incredibilmente su questo argomento.

Dimentica di andare dall’estetista e si presenta così: di chi si tratta

Come ben saprete in questi ultimi gironi è iniziata una nuovissima stagione di LoL, programma televisivo altamente comico a cui partecipano svariati volti del mondo dello spettacolo. Ovviamente ognuno di loro si sfida l’altro per contendersi il primo posto. Il tutto si basa sulle risate, chi ride infatti è fuori.

In questa stagione è presente un volto conosciuto da chiunque, ovvero Virginia Raffaele. Quest’ultima è conosciuta maggiormente per via delle incredibili imitazioni dei Vip, come ad esempio l’imitazione di Belen Rodriguez.

Nella scorsa puntata di Lol la donna ha iniziato prontamente a giocarsi i suoi assi nella manica prendendo come argomento principale proprio la depilazione. Si è infatti scusata con tutti i presenti per ciò he a breve avrebbero visto poiché la donna, essendo tremendamente impegnata, non si è potuta recare dall’estetista.

Davanti a tutti i presenti infatti si è letteralmente strappata i pantaloni di dosso ed è rimasta in coulotte ed ha mostrato le sue gambe piene zeppe di peli. Ovviamente indossava delle calze con sopra “finti peli” per rendere il tutto molto più appariscente. Tutti i concorrenti vedendo la sua assurda performance sono quasi scoppiati a ridere. Insomma, con una sola battuta stava per eliminarli tutti!