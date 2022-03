Insinna ‘aggredito’ da Arisa: inaspettata rissa al Cantante Mascherato | VIDEO

Scena surreale nello studio del rinomato programma televisivo, Cantante Mascherato, scoppia un’inaspettata rissa fra Insinna e Arisa. Tutti i retroscena su quanto accaduto.

Come ben saprete in questi ultimi tempi il programma televisivo condotto dalla famigerata Milly Carlucci ha riscosso un inaspettato successo. Sono ormai diversi anni che quest’ultimo viene mandato in onda e fin da subito il pubblico italiano si è mostrato particolarmente interessato al format. A quanto pare l’ideatore del talent ha preso come spunto un format sudcoreano non ancora testato in Italia. Secondo quando mostrano i dati statistici, la sua idea viene apprezzata da innumerevoli telespettatori che non si perdono nemmeno una singola puntata.

Attualmente non si conosce l’identità di tutti i concorrenti poiché è di estrema importanza che questa non venga in alcun modo rivelata fino alla propria eliminazione. Tutti infatti indossano delle maschere da loro scelte. Queste cosiddette maschere si indossano perfino fino al proprio camerino. Questo è posizionano ben distante dalle varie postazioni.

Ebbene, attualmente tutto bramano di conoscere il personaggio famoso che si nasconde sotto le varie maschere, durante l’ultima puntata però la concentrazione dei vari telespettatori si è basata principalmente su una particolare scena del tutto inaspettata. I due giudici infatti si sono pesantemente scagliati l’uno contro l’altro.

Arisa ed insinna scatenano il putiferio nello studio de Il Cantante Mascherato

Per chi non lo sapesse in questa nuova edizione del programma ha preso parte anche la famosissima cantante italiana. Sono vari i dissapori creati fin dall’inizio dai due diretti interessati per via delle varie dinamiche trattate all’interno dello studio. Nella scora puntata però tutto ha preso una piena inaspettata, la cantante infatti si è scagliata contro il conduttore televisivo.

In realtà secondo la cantante la colpa ricade tutta sul famigerato conduttore televisivo, il quale l’avrebbe derisa, a suo dire, davanti a tutto il pubblico presente nello studio ed il pubblico da casa.

Ha infatti chiesto alla conduttrice televisiva Milly Carlucci se fosse stato possibile cambiare di posto poiché non si sentiva più a suo agio sedendo al suo fianco. La conduttrice inizialmente, pensando che la ragazza stesse semplicemente scherzando, è scoppiata in una grossa risata. Il volto della cantante però la dice molto lunga poiché a quanto pare secondo lei non vi era alcuna motivazione per cui poter ridere.

“Senti per favore mi puoi cambiare di posto, non voglio stare più vicino a lui. Perché mi prende in giro troppo.”

Queste sono le parole della giovane ragazza la quale tentava di dare una motivazione alla sua richiesta inaspettata. Sfortunatamente per lei però le postazioni non sono affatto cambiate.