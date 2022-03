“Harry e William hanno un altro fratello”, tremano per la successione al trono reale

La tensione corre a Buckingham Palace: Harry e William hanno un altro fratello. Ora si teme per la successione al trono d’Inghilterra.

Harry e William rischiano grosso. I figli di Lady Diana e Carlo temono per la successione al trono reale. Spunta un fratello di cui nessuno sapeva nulla.

Harry e William rischiano di perdere il trono

Harry e William potrebbero perdere il loro trono. Spunta un fratello che sconvolge i loro piani. Questa è la notizia che sta circolando nelle ultime ore e che ha messo in agitazione i membri della Royal Family.

I famosi principi sono rispettivamente il primogenito e il secondogenito nati dall’unione tra la compianta Diana Spencer e il principe Carlo. Quando la monarca inglese verrà a mancare, sul trono d’Inghilterra salirà proprio Carlo.

Per il momento, questa è l’attuale linea di successione: al primo posto c’è il Principe Carlo seguito da William, duca di Cambridge e dai figli George, Charlotte e Louis. Solo nel caso in cui i suoi tre pargoli non siamo in grado di regnare per cause sopraggiunte o morte improvvisa, il trono passerebbe nelle mani di Harry e a succedere dei suoi figli.

Spunta però un imprevisto che sconvolge tutti i piani. C’è un fratello segreto che potrebbe rubare il posto ai figli di Lady Diana. I sudditi sono preoccupati.

Chi è il fratello segreto dei principi d’Inghilterra

Anche se è brutto parlare di morte, i sudditi inglesi sanno che prima o poi dovranno fare i conti con l’addio alla vita terrena di una delle monarche più longeve della storia: la regina Elisabetta.

Quando si verificherà il funesto evento, salirà al trono il Principe Carlo e di conseguenza, sua moglie Camilla diventerà regina consorte. Per anni si è discusso sulla legalità del titolo della Parker ma la regina Elisabetta, in un recente discorso, ha chiarito ogni dubbio.

Camilla diventerà a tutti gli effetti regina consorte di Inghilterra. Si pone però adesso un problema. Quando Carlo e Camilla si sono sposati nel 2005, il figlio della regina Elisabetta è diventato patrigno dei due figli di Camilla, Laura e Tom, avuti da Andrew Parker Bowles.

Si teme che proprio che Tom, il più grande fra William ed Harry, possa rubare il posto ai due fratelli e salire sul trono di Inghilterra. I sudditi però possono stare tranquilli. Nonostante Camilla sia la futura Regina consorte, i suoi figli non hanno alcun posto nella linea di successione al trono e pertanto non potranno assumere nessun ruolo reale nella grande Royal Family.

Laura lavora in una galleria d’arte mentre Tom è un importante critico gastronomico. Ciascuno di loro continuerà a svolgere il proprio lavoro lontano da Buckingham Palace.