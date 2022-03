Forum, vi ricordate del giudice Santi Licheri? Nessuno si aspettava una fine così

By

Santi Licheri è stato considerato come il giudice per eccellenza della trasmissione Mediaset Forum. Purtroppo, però, la sua fine è stata triste.

Rita Dalla Chiesa, quando era al timone di Forum lo chiamava Santino.

Santi Licheri è stato il giudice più celebre della tv poiché protagonista di Forum, il longevo programma Mediaset, all’epoca condotto da Rita Dalla Chiesa. L’uomo ha indossato i panni di giudice di Forum sin da quando il programma iniziò ad andare in onda, ovvero nel 1985. Continuò a fare il giudice nel programma fino al 2009.

Il giudice di Forum

La sua è stata una presenza molto amata, grazie anche al suo tono pacato, al sorriso benevolo ma anche all’affabilità tipica degli uomini d’altri tempi. Santi Licheri era un vero Magistrato, nonché Presidente aggiunto onorario della Corte di Cassazione. In realtà, è quello che può essere definito “figlio d’arte” poiché anche suo padre era un magistrato.

Il giudice trascorse la sua infanzia ed adolescenza a Sassari, insieme ai suoi nove fratelli. Si diplomò al Liceo Classico di Sassari e, per la sua brillante carriera negli studi, venne soprannominato Due Leoni. Oltre a frequentare l’Università, diventò supplente al liceo di Sassari. Conseguì la laurea in Giurisprudenza, con una votazione di 110/110 e lode, presentando una tesi in Diritto Romano.

Gli anni erano quelli che erano. Durante la Seconda Guerra Mondiale, infatti, dal 1940 al 1943, dovette arruolarsi. A Roma arrivò nel 1943, clandestino e con nome falso (Franco Rossi). Poco dopo, preparò il concorso per la magistratura e per l’esame per diventare Procuratore. Li vinse entrambi ma decise di percorrere la carriera da magistrato. Sei mesi più tardi, divenne Sostituto Procuratore della Repubblica.

Che fine ha fatto?

Il giudice più famoso della televisione, dunque, ebbe una carriera brillante e non soltanto legata al suo ruolo a Forum. Negli anni ’50 decise di trasferirsi a Massa, poi a Genova dove divenne magistrato di Tribunale Giudicante, nella sezione Istruzione poi e nel Lavoro prima. Era il 1958 quando entrò nel Consiglio Superiore della Magistratura di Roma.

Successivamente, decise di tornare a Genova per ricoprire il ruolo di magistrato di Corte d’Appello ma anche quello di Preside della Corte d’Assise di Savina. Erano gli anni ’80 quando decise di terminare la sua carriera di magistrato per tornare a fare l’avvocato civile.

Suo figlio, negli anni ’80 era scenografo in diverse produzioni televisive. Così, decise di presentare il padre ad Italo Felici. Un incontro che si tradusse nella messa in scena della prima edizione di Forum: era il 1985.

Il giudice Santi Licheri è morto a Roma a 92 anni di età. Era nato nel 1918, in provincia di Oristano a Ghilarza.