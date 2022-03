“Deve uscire subito”, viola il regolamento del GF Vip: nessuno l’aveva notato | VIDEO

By

Concorrente del GF Vip viola spudoratamente il regolamento imposto dagli autori del GF Vip, a rischio di eliminazione immediata. Ecco tutto ciò che è accaduto nella casa.

In questi ultimi giorni la tensione dei concorrenti tuttora presenti all’interno della casa del Grande Fratello Vip è ormai palese. Tutti i vipponi sono costantemente sotto pressione per via delle numerose eliminazioni che gli attengono. Nella prossima puntata infatti assisteremo ad un minimo di due eliminazioni. Attualmente tutti i gieffini tentano disperatamente di mantenere l’interesse del pubblico ben rivolto verso di loro poiché potrebbero abbandonare il reality da un momento all’altro.

Sono numerose i legami creati ma, essendo ormai giunti quasi al termine del gioco, tutti i concorrenti dovranno scontrarsi l’uno contro l’altro andando ben oltre gli affetti per contendersi la vittoria definitiva. Proprio per questo motivo infatti i dissapori iniziano a prendere piede fra i vari legami. Perfino le due sorelle, le Principesse Selassiè, si sono scontrate nel corso dell’ultima puntata mandata in onda.

Insomma, fra pochi giorni verrà mandata in onda la finale del programma iniziato ormai 6 mesi fa ed ognuno, come è giusto che sia, pensa solo ed esclusivamente per sé. Nonostante questo però le regole a loro imposte dagli stessi autori del programma e dallo stesso conduttore televisivo Alfonso Signorini, devono comunque essere rispettate.

Concorrente infrange il regolamento e rischia l’eliminazione immediata dal GF Vip

Nella scorsa puntata è accaduto davvero l’impensabile, i vipponi si sono scontrati pesantemente l’uno contro l’altro durante la nomination. Un piccolo dettaglio, inizialmente sfuggito a tutti i telespettatori, potrebbe mettere a rischio eliminazione uno dei concorrenti più amati dal pubblico del programma.

Stiamo parlando di Giucas Casella, il quale ha sempre portato gioia ed allegria nella casa più spiata d’Italia. A quanto pare infatti il concorrente ha violato il regolamento infrangendo così una delle regole più severe.

Come vi abbiamo già anticipato, tutto è accaduto durante le nomination. Dopo aver detto la sua a riguardo, tutti i vipponi sono stati invitati ad abbandonare la sala apposita. Questi ultimi avrebbero dovuto gettare la carta con il volto del nominato da loro scelti e tornare nella casa. Per una frazione di secondo si vede il concorrente mentre getta la carta a lui passatagli da Jessica ma, inaspettatamente sul banco ne rimane una.

Deve uscire subito! — callmegin (@Gossip14378601) March 5, 2022

Secondo molti infatti il concorrente avrebbe barato poiché avrebbe utilizzato ben due carte nomination e non una, come previsto dal regolamento. Questo potrebbe completamente capovolgere il suo percorso con un’immediata squalifica.