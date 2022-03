“C’è stato amore libero con Giucas” Delia confessa tutto: lo scoop al GF Vip

La concorrente Delia Duran sgancia un a bomba inimmaginabile al GF Vip, il vippone Giucas Casella pratica l’amore libero. Tutti i dettagli su quanto confessato all’interno della casa.

In questi ultimi mesi abbiamo assistito ad innumerevoli scene completamente destabilizzanti. Mai nella storia del Grande Fratello Vip sono stati trattati argomenti del genere. Come ben saprete, il personaggio che ha creato maggiormente scompiglio è stato proprio Alex Belli. Quest’ultimo infatti ha creato un triangolo amoroso sotto gli occhi ben attenti di tutti i telespettatori italiani.

Successivamente, come il passare del tempo e dopo la squalifica del vippone, ad entrare a far parte del cast del rinomato programma è stata proprio la moglie Delia Duran. Quest’ultima a sua volta ha scatenato letteralmente un vero e proprio putiferio. Le argomentazioni trattate dai due hanno sconvolto praticamente tutta Italia. Perfino i personaggi famosi nel mondo dello spettacolo hanno speso del tempo per esprimere la loro opinione negativa sulla coppia.

Nonostante le critiche però i due hanno continuato a sostenere le proprie tesi continuando così ad ostentare il proprio “amore libero”. Tematica non del tutto compresa dagli stessi concorrenti del reality, i quasi si sono sentiti in dovere di esprimere il proprio giudizio.

Giucas Casella pratica amore libero, la confessione di Delia Duran al GF Vip

Nelle ultime ore la gieffina ha deciso inaspettatamente di mettere in ballo perfino il vippone più amato dal pubblico del programma televisivo condotto dal famigerato Alfonso Signorini. A quanto pare infatti, secondo quanto confessato dalla giovane gieffina, il concorrente non è molto lontano dal loto pensiero di amore di libero poiché, a suo dire, lui stesso lo pratica. Inutile dire che questa confessione ha completamente scioccato i telespettatori, i quali non si sarebbero mai aspettati una situazione del genere.

Parlando con tutti i presenti infatti la donna ha sganciato letteralmente una bomba sul suo conto. Dovete però sapere che, non solo ha deciso di intromettere nelle dinamiche il vippone, ma perfino la sua compagna. Le sue parole infatti hanno lasciato presupporre che il concorrente Giucas e la compagna Valeria in realtà siano molto aperti per quanto riguarda l’ambito amoroso.

Queste, anche se probabilmente sono state dette in modo molto ironico, sono accuse particolarmente pesanti soprattutto per un uomo di una certa età con alle sue spalle anni di carriera. Attualmente nessuno dei due diretti interessati ha espresso chiaramente la propria opinione. Non ci resta quindi che attendere l’evolversi degli eventi per capire cosa potrà accade in futuro.