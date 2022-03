Alex Belli fuori controllo, rissa fuori dagli studi con ‘l’amante’ di Delia | FOTO

L’ex vippone Alex Belli scatena nuovamente un putiferio fuori dallo studio del programma. Le sue azioni sono davvero inaccettabili. Ecco tutti i retroscena su quanto è successo.

In questi ultimi mesi abbiamo visto l’ex vippone protagonista in diverse situazioni abbastanza complicate. Sono numerose infatti le vicende da lui stesso scatenate e trattate perfino all’interno del programma televisivo condotto dal famigerato conduttore Alfonso Signorini. Il suo rapporto con la moglie Delia Duran, la quale attualmente si trova ancora nella casa del Grande Fratello Vip.

Sono numerose le indiscrezioni che circolano sul suo conto ed attualmente lui non ha perso neanche un minuto del suo tempo per smentire o confermare i vari chiacchiericci. Bisogna ammettere che il diretto interessato di certo si impegna molto per far ricadere le luci dei riflettori su di sé. In questi ultimi giorni ad esempio ha mandato molte provocazioni ad un concorrente del reality che ha vissuto un avvicinamento con la moglie dell’ex vippone, ovvero Delia Duran.

Nelle ultime ore però è accaduto davvero l’impensabile. Una donna in particolare inoltre ha deciso di parlare svelando così innumerevoli dettagli sul conto dell’ex vippone, le quali potrebbero completamente cambiare la situazione.

Alex Belli scatena u putiferio fuori dallo studio: tutti i dettagli a riguardo

A svelare innumerevoli dettagli è proprio una storica ex dell’ex gieffino, la quale ha confessato pubblicamente di esser stata l’amante dell’uomo, Hellen Scopel. Quest’ultima infatti ha rilasciato un’intervista alla rivista Nuovo Tv, dove ha affermato che tutto il suo successo lo deve proprio a lei.

Inoltre ha ammesso di aver ricoperto il ruolo di amante quando l’ex gieffino era legato sentimentalmente a Katarina Raniakova. Secondo la donna lei non è la sola ad aver ricoperto questo ruolo poiché l’uomo proseguito successivamente il suo percorso con diverse donne.

Venendo a conoscenza di questo, il concorrente particolarmente legato dalla vippona Delia Duran, ha deciso di intervenire. Antonio, dopo la sua eliminazione dal gioco, ha visto la provocazione di Alex rivolta nei suoi confronti. Al che ha deciso di rispondere direttamente al tweet dove l’attore lo criticava pesantemente. Il tweet di Belli vedeva Antonio come un provocatore che tentava di entrare nelle grazie della sua donna.

La tua donna solo quando ti fa comodo… chissà senza la tua donna con chi sei ora 😂 #GFvip https://t.co/DKYmMmHx96 — Antonio Medugno (@AntonioMedugno_) March 3, 2022

“La tua donna solo quando ti fa comodo.. chissà senza la tua donna con chi sei ora.”– Queste sono le parole di Antoni, il quale ha a sua volta provocato l’ex vippone lasciando molti dubbi nei lettori. Come ben saprete attualmente il vippone si trova in Egitto e a quanto pare con lui vi è la famosa Stella, la quale si è mostrata insieme a lui a Pomeriggio 5.