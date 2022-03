“Totti si risposa”, l’indiscrezione: Ilary si aspettava di tutto tranne questo

Francesco Totti pronto a risposarsi. Arriva l’indiscrezione bomba: Ilary Blasi non si aspettava una cosa del genere. Ecco tutti i dettagli di questa vicenda che sta appassionando i rotocalchi rosa.

Francesco Totti pronto a risposarsi? Questa la notizia bomba che sta sconvolgendo gli equilibri familiari di Ilary Blasi. Ecco che cosa sta accadendo nella famiglia più famosa dello showbiz italiano.

Ilary e Francesco in crisi

Da settimane Ilary Blasi e Francesco Totti sono i protagonisti indiscussi dei rotocalchi di gossip. Non si parla che di loro e della crisi che avrebbe colpito, come un fulmine a ciel sereno, il loro matrimonio.

Dopo Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, potrebbero presto anche loro comunicare la fine di un matrimonio che dura da oltre vent’anni. La conduttrice Mediaset e l’ex calciatore della Roma si sono incontrati nel 2003 e sposati nel 2005.

I due hanno costruito nel tempo, una splendida famiglia e anche un vero e proprio impero economico. In tanti anni di matrimonio, mai nessuna chiacchiera, nessuna crisi o gossip malevolo ha toccato Ilary e Francesco.

Sembra però che questa volta, anche loro debbano fare i conti con un periodo particolarmente complicato. Si è parlato di un tradimento da parte di Francesco Totti con una tale Noemi e di come la conduttrice e lo sportivo vivano da separati in casa. Arriva però un’ulteriore notizia che sconvolge tutti: Totti si risposa.

Totti si risposa, Ilary senza parole

Totti è pronto a risposarsi. Questa è la notizia che sta circolando da qualche ora nel mondo del gossip e che ha sconvolto tutti. È quindi davvero finita tra lo sportivo e l’ex letterina di Passaparola? In realtà la notizia clamorosa nasconde un’indiscrezione che vi lascerà a bocca aperta.

Alex Nuccetelli, uno dei migliori amici di Francesco Totti, ha rilasciato un’intervista bomba a Novella 2000 in cui parla proprio del matrimonio di Ilary e Francesco. Lui, che è stato il Cupido della coppia, li ha fatti incontrare vent’anni e fa ha fatto delle affermazioni molto importanti.

Innanzitutto, Nuccetelli ha dichiarato che tale Noemi di cui si sta tanto parlando, sarebbe in realtà una presenza innocua. È vero che lo sportivo la conosce e che si sono visti ad un evento ma non c’è mai stato nient’altro che due chiacchiere scambiate in compagnia di altre persone. Ma non è tutto.

Nuccetelli ha anche affermato che Totti e Blasi hanno partecipato poco meno di un mese fa ad un evento organizzato proprio da lui. I due apparivano più innamorati e affiatati che mai.

È a questo punto che Alex sgancia la bomba: a suo dire, Francesco sarebbe pronto a risposare Ilary dopo vent’anni di matrimonio. Si tratta ovviamente di indiscrezioni che non sono ancora state confermate ufficialmente dai diretti interessati ma, se così dovesse essere, ne saremmo tutti felici.