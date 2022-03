Sonohra, che fine hanno fatto dopo i soldi e il successo? Spariti nel nulla ormai da anni

Vi ricordate del famosissimo gruppo italiano, i Sonohra? Ormai da molti anni sono letteralmente spariti dalla circolazione. Che fine hanno fatto? Tutti i dettagli a riguardo.

Il fantastico gruppo negli anni ha letteralmente conquistato l’attenzione di tutta la popolazione italiana e non solo. Molta è la strada fatta dalla band, la quale inizialmente era comporta solo ed esclusivamente da due semplici ragazzi che rincorrevano un sogno. Ebbene dopo molti anni il sogno si è avverato ed hanno raggiunto l’apice del loro successo in giovane età.

Sono innumerevoli i brani che hanno influenzato enormemente la loro notorietà. Tra questi ricordiamo il pezzo più amato di sempre, il quale ha raggiunto un numero di ascolti davvero inimmaginabile, ovvero “L’amore“. Questo brano ancora oggi si trova nelle classifiche mondiali. Nonostante l’incredibile successo raggiunto però, dopo molti anni passati, la band è lentamente sparita.

Ebbene si, non è di certo la prima volta che accade una situazione del genere. Molti infatti sono gli artisti che, per via di innumerevoli fattori, decidono di abbandonare definitivamente la scena semplicemente per concentrarsi pienamente su altri obbiettivi. Per capire effettivamente il tutto però è bene conoscere a pieno le loro storie di vita.

Che fine hanno fatto i Sonohra? Ecco tutti i dettagli a riguardo

Come vi dicevamo, ormai da diversi anni difficilmente si sente parlare della band. Ma conosciamo realmente la loro storia? Per chi non lo sapesse, i due grandi volti della band in realtà sono fratelli. Ebbene si, Luca e Diego Fainello sono nati a Verona. Luca nacque il 27 febbraio del 1982. Diego invece, fratello minore di Luca, nacque il 27 novembre del 1986. I due fin dalla tenera età hanno coltivano un passione in comune, ovvero quella per la musica. Luca e Diego provengono da una famiglia di artisti, il nonno infatti era un grande violinista e la madre invece un cantante.

Con il passare del tempo la loro passione ha completamente stravolto le loro vite. Vi ricordiamo infatti che i due s esibirono sul prestigioso palco del Festival di Sanremo giovani nel lontano 2008 con il brano “L’amore”. Questo brano permise loro di aggiudicarsi il primo posto in classifica dell’evento. Da allora la loro ebbe inizio la loro carriera da giovani professionisti.

In questi ultimi tempi però, come vi dicevano, il loro nome sembra ormai un ricordo. Dovete però sapere che i due continuano tuttora a registrare della musica ed a scrivere nuovi brani. Sui profilo social ufficiale infatti possiamo vedere i due fratelli sponsorizzare le loro uscite ed ovviamente ricordare i vecchi tempi.