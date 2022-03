“Non ho più bisogno di te” La gaffe infuocata di Signorini è tremenda: Volpe e Bruganelli sconvolte

Il famosissimo conduttore televisivo Alfonso Signorini fa una gaffe assurda al GF Vip, le opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli completamente sconvolte per le sue parole.

In questi ultimi mesi il conduttore televisivo ha riscontrato innumerevoli problemi poiché sono davvero svariate le critiche a lui rivolte. Queste ultimi si basano principalmente infatti sulla conduzione del programma televisivo più rinomato di sempre, ovvero il Grande Fratello Vip. Negli ultimi mesi abbiamo avuto modo di assistere ad episodi che mai ci saremmo potuti immaginare. Le scene viste non solo all’interno della casa del GF Vip, ma perfino nello studio televisivo, hanno scatenato polemiche infinite.

Inoltre si vocifera perfino che il presentatore abbia architettato varie dinamiche in collaborazione con gli stessi concorrente, in particolare con Alex Belli. Le critiche però arrivano perfino per i suoi interventi, considerati inaccettabili dal pubblico italiano. Questa sesta edizione del programma infatti non ha ottenuto gli ascolti desiderati, ascolti che negli anni precedenti sono stati incredibilmente alti.

Insomma sono vari gli argomenti che lo vedono come protagonista indiscusso, tanto che, anche alcuni volti famosi nel mondo dello spettacolo hanno espresso chiaramente il loro pensiero negativo nei suoi confronti. Le polemiche contro di lui però non terminano mai, nelle ultime ore infatti si è scatenato un putiferio per le parole utilizzate dal conduttore in diretta televisiva.

Alfonso Signorini gela Sonia Bruganelli e Adriana nello studio del GF Vip

Per chi non avesse seguito la scorsa puntata del reality, ebbene, sono accaduti innumerevoli episodi degni di nota. Non bisogna dimenticare infatti che più del 40% degli spettatori ha preferito cambiare canale, facendo così colare a picco gli ascolti. Al termine della puntata mandata in onda, come se questo non bastasse, il conduttore ha deciso di intervenire facendo una battuta non proprio accettata dai presenti.

L’opinionista Sonia ha portato con sé in tutta la durata della diretta, una sorta di “feticcio”, definito così da lei stessa. Salutando tutti i presenti all’interno dello studio e tutti coloro che seguivano il programma televisivo, ha mostrato il tutto. L’oggetto ha colto l’attenzione del conduttore, il quale è prontamente intervenuto chiedendo alla donna, come lo usasse.

L’oggetto, usato per mantenere il biglietto fortunato del GF Vip, ha la forma cilindrica ed allungata. Insomma, queste sue parole hanno potuto far intendere ben altro, la stessa opinionista è rimasta sconvolta. Successivamente però ha rincarato la dose prendendolo e dicendole: “Tu sai che io ne ho molto bisogno, molto più di te.”

Insomma, ad ogni modo il pubblico non è letteralmente impazzito davanti a questo suo intervento. Le stesse opinioniste sono rimaste sconvolte ed hanno tentato di cambiare argomentazione salutando così i telespettatori.