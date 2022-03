“La telecamera allarga” Tina prende a pesci in faccia il tecnico luci di UeD | Maria sbalordita

Scoppia il putiferio all’interno dello studio di UeD, l’opinionista Tina Cipollari prende letteralmente a pesci in faccia il tecnico delle luci. La conduttrice Maria De Filippi rimane completamente sconvolta.

Come ben saprete lei è una dei volti più importanti all’interno dello studio del programma condotto dalla famigerata Maria De Filippi, ovvero Uomini e Donne. Da circa venti anni la donna si è aggiudicata il titolo di opinionista e da allora lavora al fianco della presentatrice. Con il passare del tempo la sua presenza è diventata veramente essenziale all’interno dello studio. Con al suo fianco il famoso opinionista Gianni Sperti, esprime il suo pensiero in merito alle numerose questioni trattate nel programma.

Dona inoltre consigli, anche se la maggior parte delle volte questi non vengono completamente apprezzati poiché i suoi modi sono delle volte possono risultare inadeguati. Bisogna però ammettere che il dating show senza di lei non sarebbe più lo stesso. Spesso infatti la donna ci dona infiniti sorrisi ed anima perfino le situazioni peggiori con il suo carattere frizzante.

Nelle ultime ore però il suo intervento ha letteralmente spiazzato tutti i presenti, compresa la stessa conduttrice del programma. L’opinionista, stanca della situazione creatasi ha iniziato una discussione perfino con il tecnico che si occupa quotidianamente delle luci.

Tina Cipollari, scoppia il putiferio all’interno dello studio di UeD, Maria De Filippi non ci crede

Nella scorsa puntata infatti abbiamo assistito a degli episodi completamente surreali. La donna fina del primo momento ha mostrato tensione e nervosismo. Con il passare del tempo però la situazione si è notevolmente complicata. Dopo qualche minuto infatti la donna ha deciso di chiamare all’interno dello studio direttamente il tecnico così da parlargli chiaramente e mostrargli il problema da lei riscontrato.

Secondo la donna infatti il suo lavoro risulta incredibilmente scarso poiché le luci non ottengono l’effetto desiderato su tutti coloro che sono presenti all’interno dello studio ed in particolare su di lei.

“Buonasera, si vuole sedere al mio posto per favore? Possiamo vedere sul monitor la faccia di questo signore? Adesso ti faccio vedere le luci che hai applicato, va bene? Hai visto quanto sei bello. Mi ci metto io adesso, guarda che mostro. Invecchiata. Senta scusi io non voglio litigare perché già tutti i giorni qua è un litigio. Voi non riprendete, oggi non voglio essere ripresa. Non mi voglio sedere perché mi voglio vedere in piedi perché mi allarga pure.“

Ma che fa Tina 🤣✈️✈️✈️ pic.twitter.com/3YrjsvM875 — Pazzapsicopatica (@Pazzapsico) March 5, 2022

Queste sono le sue parole rivolte direttamente al tecnico. Il povero uomo quindi si è dovuto subire la sua sfuriata. L’opinionista però fortunatamente era molto ironica e per questo motivo infatti tutti i presenti successivamente si sono fatti una grossa risata.