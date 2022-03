“Ha un accordo di 150 milioni di euro con Alberto”, la tremenda rivelazione su Charlene Wittstock

Arriva una indiscrezione bomba su Charlene che fa tremare il Principato. La sovrana ha un accordo che vale ben 150 milioni di euro con il consorte. Ecco di cosa si tratta.

Charlene di Monaco e Alberto II ai ferri corti? Lei ha un accordo di 150 milioni di euro con il sovrano monegasco.

La tremenda rivelazione su Charlene

Arriva la tremenda rivelazione sulla principessa che fa preoccupare il Principato.

Da oltre un anno non si parla che di lei, della principessa triste, così come è stata definita la sovrana monegasca dai mass media internazionali. La moglie di Alberto II sta ancora combattendo contro alcuni destabilizzanti problemi di salute.

Per oltre 8 mesi, nel 2021, è stata ricoverata in Sudafrica per affrontare una terribile infezione che ha colpito un gola, orecchie e naso intaccando persino il cervello. Charlene è stata sottoposta a ben 3 interventi chirurgici che l’hanno fortemente destabilizzata sia fisicamente che psicologicamente.

Dopo un breve ritorno a Monaco, agli inizi di novembre, per riabbracciare il consorte e i gemellini, Jacques e Gabriella, è stata ricoverata in una clinica a Lugano per affrontare un esaurimento psicofisico.

Ancora oggi si trova in questa struttura super lussuosa per rimettersi in forze. Nei giorni scorsi è arrivata una notizia che ha fatto preoccupare i sudditi monegaschi: sembra che sia intenzione della principessa non ritornare a Monaco ma rimanere in Svizzera e portare con sé i principini.

Spunta anche un’altra rivelazione scioccante su Charlene: la principessa ha un accordo di 150 milioni di euro con Alberto. Ma chiariamo meglio questa vicenda misteriosa.

La principessa ha un accordo con Alberto: in ballo 150 milioni di euro

In questi giorni si è pensato di un imminente divorzio tra Charlene di Monaco e Alberto II. La principessa da novembre si trova in Svizzera per via di un esaurimento psicofisico e a quanto pare non ha alcuna intenzione di ritornare a Monaco.

Fonti vicine alla famiglia reale commentano che la principessa abbia intenzione, una volta guarita, di rimanere in Svizzera e di portare con sé anche i suoi gemellini, Jacques e Gabriella, nati dal matrimonio con il principe Alberto che è avvenuto nel lontano 2011.

Ovviamente, nulla impedirebbe alla principessa monegasca di vivere dignitosamente. Sapete che ha un accordo di oltre 150 milioni di euro con il suo consorte? Si tratta di un patrimonio che ha ottenuto a seguito delle nozze con il sovrano monegasco.

Questo è la cifra stimata da Express e con la quale Charlene ha intenzione di ricominciare a vivere lasciando definitivamente il palazzo reale e garantendo ai figli la migliore istruzione. Non è d’accordo, però, Alberto II.

Il sovrano monegasco non ha alcuna intenzione di accettare l’accordo propostogli dalla principessa: Jacques e Gabriella sono membri istituzionali fondamentali della Famiglia Grimaldi e devono rimanere a corte.