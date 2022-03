Flavio Insinna, avete mai visto la compagna? “Che uomo fortunato” | FOTO

Avete mai visto la fantastica compagna del famoso conduttore televisivo Flavio Insinna? La loro storia vi sorprenderà incredibilmente. Ecco di chi si tratta e come realmente si sono conosciuti.

Lui è un grande volto nel mondo dello spettacolo, amato e stimato da molto per via della sua umiltà e della sua enorme bontà d’animo. Nel tempo ha infatti raggiunto vette inimmaginabili non facendosi cambiare però dal successo. Situazione che spesso accade con i più grandi personaggi che ottengono una elevata notorietà.

Con il passare del tempo varcato la soglia di innumerevoli studi televisivi di un certo calibro, i quali gli hanno permesso poi ottenere i risultati tanto desiderati. Oggi lui si considera fortunato per i traguardi raggiunti anche se la fortuna nella sua vita c’entra ben poco.

A fargli ottenere i risultati sperati infatti sono proprio gli innumerevoli sacrifici da lui stesso fatti, i quali non solo gli hanno consentito di vivere oggi una vita particolarmente agiata ma bensì gli hanno fatto comprendere realmente che il rispetto per il prossimo è estremamente essenziale. Conosciamo bene la sua vita professionale, in pochi però sono a conoscenza della sua emozionante storia d’amore. Ebbene, oggi vi sveleremo tutti i dettagli a riguardo.

Chi è la fantastica compagnia del conduttore Flavio Insinna? La loro storia vi sorprenderà

Come già via abbiamo anticipato, in molti sono a conoscenza dei minimi dettagli per quanto riguarda la vita professionale dell’uomo. Per quanto riguarda la sua quotidianità però alcuni non sono pienamente consapevoli di ciò che accade. Dovete sapere che ormai da molti anni l’uomo è legato sentimentalmente con una bellissima donna di talento. Lei si chiama Adriana Riccio e la storia che li lega è davvero incredibile. Lei non fa affatto parte del mondo dello spettacolo e per questo motivo infatti il conduttore preferisce mantenerla lontana da questo infinito mondo.

I due si sono conosciuti molti anni fa, precisamente nel lontano 2016 proprio grazie alla partecipazione di lei nel programma Affari Tuoi, all’epoca condotto dal famoso presentatore. Quando Adriana Riccio partecipò come concorrente vinse circa 36 mila euro e fece subito una bellissima impressione. Nonostante questo però pare che i due abbiano iniziato la loro conoscenza ben tre anni dopo.

Lei è un sportiva a livello agonistico, boxe e taekwondo, qualche tempo fa partecipò perfino alle Olimpiadi dove vinse una medaglia di bronzo. Ad oggi i due sono felicemente fidanzati ma, nonostante il tempo trascorso insieme, il conduttore preferisce tenerla lontana dai riflettori.